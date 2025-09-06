Ключевые моменты:

  • На Привозе в начале осени сохраняется широкий выбор овощей и фруктов;
  • Стоимость овощей: картофель 25–35 грн, помидоры 25–90 грн, баклажаны 30–80 грн;
  • Фрукты: яблоки 35–70 грн, виноград 50–160 грн, арбузы 15–20 грн;
  • Яйца – 30–90 грн за десяток, брынза – 200–270 грн, творог – 100–160 грн;
  • Мясо: свинина от 200 до 300 грн, говядина – 130–290 грн;
  • Рыба: карп 80–150 грн, судак 150–250 грн, караси 70–90 грн.

«И все-таки они красные!»

Покупатель на Привозе

Возле лотка с овощами и фруктами покупатель приглядывается к баклажанам:

– А почему ваши синие красные?

– Какие же они красные? Они фиолетовые, как и положено.

– Да нет, красные, я же вижу.

Женщина, прислушивающаяся к диалогу, говорит покупателю:

– Да не красные они. Вот помидоры рядом красные. А синие – как синие. Может, у вас что-то со зрением? Может, вы дальтоник?

– Не ругайтесь. Сам разберусь с продавщицей.

Женщина растерянно:

– Да я и не ругалась…

Покупатель выбирает баклажаны, внимательно осматривает каждый:

– Взвешивайте.

Продавщица взвешивает. Покупатель расплачивается, снова приглядывается к купленным баклажанам:

– И все-таки они красные!..

Читайте также: Украинизация Привоза: нужны ли новые вывески старому рынку (видео)

А что с ценами в начале осени?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Цены на овощи на Привозе

  • картофель – 25–35 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 25–90 грн;
  • свекла – 35–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–80 грн;
  • баклажаны – 30–80 грн;
  • капуста – 30–40 грн;
  • чеснок – 130–150 грн;
  • морковь – 35–50 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн;
  • кукуруза – 10–15 грн (за один початок).

Овощи на Привозе в начале осени

Привоз: цены на овощи

Помидоры-огурцы, цены на рынке в Одессе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе

  • яблоки – 35–70 грн;
  • груши – 50–100 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 50–160 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 30–80 грн;
  • арбузы – 15–20 грн.

Арбузы на Привозе

На Привозе: это кукуруза?

Слива на Привозе

Вас заинтересует: Цены на Новом базаре в конце лета: как найти дешевые помидоры?

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на яйца на Привозе

  • яйца (десяток) – 30–90 грн;
  • брынза – 200–270 грн;
  • творог – 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250–290 грн;
  • телячья шея – 200–220 грн;
  • ребра – 130–170 грн;
  • антрекот – 180–220 грн.

Привоз: сколько стоит сало?

Одесский Привоз: цены на мясо

Мясо и колбасы на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 200–230 грн;
  • шея – 280–300 грн;
  • лопатка – 220–250 грн;
  • ребра – 210–220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: цены на рыбу

  • толстолобик – 50–110 грн;
  • караси – 70–90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;
  • судак – 150–250 грн;
  • карп – 80–150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 29 августа: укроп, как доллар.

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме