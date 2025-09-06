Ключевые моменты:
- На Привозе в начале осени сохраняется широкий выбор овощей и фруктов;
- Стоимость овощей: картофель 25–35 грн, помидоры 25–90 грн, баклажаны 30–80 грн;
- Фрукты: яблоки 35–70 грн, виноград 50–160 грн, арбузы 15–20 грн;
- Яйца – 30–90 грн за десяток, брынза – 200–270 грн, творог – 100–160 грн;
- Мясо: свинина от 200 до 300 грн, говядина – 130–290 грн;
- Рыба: карп 80–150 грн, судак 150–250 грн, караси 70–90 грн.
«И все-таки они красные!»
Возле лотка с овощами и фруктами покупатель приглядывается к баклажанам:
– А почему ваши синие красные?
– Какие же они красные? Они фиолетовые, как и положено.
– Да нет, красные, я же вижу.
Женщина, прислушивающаяся к диалогу, говорит покупателю:
– Да не красные они. Вот помидоры рядом красные. А синие – как синие. Может, у вас что-то со зрением? Может, вы дальтоник?
– Не ругайтесь. Сам разберусь с продавщицей.
Женщина растерянно:
– Да я и не ругалась…
Покупатель выбирает баклажаны, внимательно осматривает каждый:
– Взвешивайте.
Продавщица взвешивает. Покупатель расплачивается, снова приглядывается к купленным баклажанам:
– И все-таки они красные!..
А что с ценами в начале осени?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–35 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 25–90 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–80 грн;
- баклажаны – 30–80 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 130–150 грн;
- морковь – 35–50 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 10–15 грн (за один початок).
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 35–70 грн;
- груши – 50–100 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–160 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 30–80 грн;
- арбузы – 15–20 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30–90 грн;
- брынза – 200–270 грн;
- творог – 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250–290 грн;
- телячья шея – 200–220 грн;
- ребра – 130–170 грн;
- антрекот – 180–220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200–230 грн;
- шея – 280–300 грн;
- лопатка – 220–250 грн;
- ребра – 210–220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50–110 грн;
- караси – 70–90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;
- судак – 150–250 грн;
- карп – 80–150 грн.
Фото автора