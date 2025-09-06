Ключевые моменты:

На Привозе в начале осени сохраняется широкий выбор овощей и фруктов;

Стоимость овощей: картофель 25–35 грн, помидоры 25–90 грн, баклажаны 30–80 грн;

Фрукты: яблоки 35–70 грн, виноград 50–160 грн, арбузы 15–20 грн;

Яйца – 30–90 грн за десяток, брынза – 200–270 грн, творог – 100–160 грн;

Мясо: свинина от 200 до 300 грн, говядина – 130–290 грн;

Рыба: карп 80–150 грн, судак 150–250 грн, караси 70–90 грн.

«И все-таки они красные!»

Возле лотка с овощами и фруктами покупатель приглядывается к баклажанам:

– А почему ваши синие красные?

– Какие же они красные? Они фиолетовые, как и положено.

– Да нет, красные, я же вижу.

Женщина, прислушивающаяся к диалогу, говорит покупателю:

– Да не красные они. Вот помидоры рядом красные. А синие – как синие. Может, у вас что-то со зрением? Может, вы дальтоник?

– Не ругайтесь. Сам разберусь с продавщицей.

Женщина растерянно:

– Да я и не ругалась…

Покупатель выбирает баклажаны, внимательно осматривает каждый:

– Взвешивайте.

Продавщица взвешивает. Покупатель расплачивается, снова приглядывается к купленным баклажанам:

– И все-таки они красные!..

А что с ценами в начале осени?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–35 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 25–90 грн;

свекла – 35–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 30–80 грн;

баклажаны – 30–80 грн;

капуста – 30–40 грн;

чеснок – 130–150 грн;

морковь – 35–50 грн;

зелень в пучках – от 5 грн;

кукуруза – 10–15 грн (за один початок).

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 35–70 грн;

груши – 50–100 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–130 грн;

виноград – 50–160 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

клубника – 180–220 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 30–80 грн;

арбузы – 15–20 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30–90 грн;

брынза – 200–270 грн;

творог – 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250–290 грн;

телячья шея – 200–220 грн;

ребра – 130–170 грн;

антрекот – 180–220 грн.

Свинина

задняя часть – 200–230 грн;

шея – 280–300 грн;

лопатка – 220–250 грн;

ребра – 210–220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50–110 грн;

караси – 70–90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;

судак – 150–250 грн;

карп – 80–150 грн.

