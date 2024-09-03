В Одессе на Аллее Звезд появилось 4 новых имени: как город отметил свой день рождения

Новые звезды на аллее и концерт

Дата 2 сентября в качестве дня рождения Одессы сейчас вызывает много споров. Историки доказали, что взята она, по-сути, с потолка. Но пока День города отмечают в этот день. И хотя во время продолжающегося российского вторжения одесситам не до празднеств, несколько мероприятий в городе все же прошло.

Пожалуй, самым громким событием стало открытие четырех новых имен людей, прославивших Одессу на местной Аллее звезд. В этом году к ряду знаменитостей добавились имена:

Виталия Аликберова, заслуженного художника Украины (именно сегодня, в День города, художнику исполнилось бы 80 лет); Михаила Комарова, известного украинского библиографа, фольклориста, этнографа, переводчика; Шолом-Алейхема, еврейского писателя, драматурга, просветителя, одного из основателей литературы на языке идиш. С Одессой писателя связывают два года жизни и безграничная любовь одесситов; Александра Розенбойма, краеведа, журналиста, писателя, коллекционера, библиофила, члена Национального союза журналистов Украины. Широкому кругу читателей Александр Розенбойм больше известен как Ростислав Александров.

Также днем на улице Дерибасовской прошел концерт. Выступали там одесские исполнители и музыканты, представлявшие военных моряков.

Справка ОЖ

Аллея звезд в Одессе – это символическое место, отражающее культурное богатство и историю города. Основанная в 2014 году, она расположена на улице Ланжероновской.

На Аллее чествуются выдающиеся одесситы — артисты, музыканты, актеры и другие деятели, внесшие значительный вклад в культурную жизнь города. Через 10 лет на Аллее открыто уже 48 звезд.

Часть формальная: гимн, флаг и речи руководителей

Утро началось с минуты молчания по погибшим украинцам, ставших жервами российских агрессоров на Биржевой (бывшая Думская) площади перед зданием мэрии.

За этим последовало исполнение государственного гимна, который сыграл оркестр Военно-морских сил и торжественное поднятие государственного флага. После этого был поднят флаг города.

С формальными речами выступили городской голова Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской военной администрации Олег Кипер.