Ключевые моменты:

Дом по проспекту Шевченко, 8-В в Одессе пострадал от серии ракетно-дроновых атак, последняя была 18 ноября 2024 года;

Были повреждены крыша, перекрытия и несущие конструкции дома. Угроза обрушения предотвращена благодаря экстренным стабилизационным работам;

Уже укреплены стены первого этажа, отремонтирована кровля, установлены новые железобетонные конструкции;

Сейчас активные работы идут на втором этаже: возводятся стены из газобетона, установлены новые плиты перекрытия.

В ближайшее время начнут монтаж армопояса и перекрытия второго этажа.

Параллельно восстановительные работы стартовали и по другим адресам.

Как сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города, этот дом неоднократно подвергался разрушениям в результате ракетно-дроновых атак россиян, последняя из которых случилась 18 ноября 2024 года – тогда были повреждены крыша, перекрытия и несущие конструкции здания.

Чтобы предотвратить обвал дома, на объекте срочно провели стабилизационные работы – это помогло остановить дальнейшее разрушение конструкций.

Заказчиком проекта выступил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета.

В здании уже укреплены стены первого этажа, над аркой установлено железобетонное перекрытие, построены монолитные армопояса и выполнен капитальный ремонт кровли.

По теме: В Одессе полностью восстановили дом после ракетного удара

«Сейчас активные работы продолжаются на втором этаже: строят новые стены из газобетонных блоков. Аварийные участки уже демонтированы, стены укреплены, а межэтажные перекрытия заменены новыми железобетонными плитами», – рассказали в мэрии.

Следующим этапом работ станет обустройство армопояса, монтаж перекрытия второго этажа.

Как сообщается, недавно в центре Одессы также стартовали восстановительные работы на объектах по улице Новосельского, 51 и Пастера, 54.

Читайте также: Ночной удар по Одесской области: Россия атаковала газопровод, связанный с соглашением Украины и Азербайджана.

Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета