Ключевые моменты:

Полностью восстановлено движение по всему транспорту на автодороге М–13 Кропивницкий – Платоново (до Кишинева).

Пункты пропуска Молдовы работают в штатном режиме.

Сняты ограничения для грузовиков.

Несмотря на открытие трассы, водителям советуют быть осторожными.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в настоящее время полностью восстановлено движение по всем типам транспорта вдоль всей автодороги М–13 Кропивницкий – Платоново (до г. Кишинев). Это участок от км 157+052 до км 254+068.

Помимо этого, по данным Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, пункты пропуска Республики Молдова работают в обычном режиме. Отменены ограничения на пересечение границы грузовиками.

Однако водителей просят быть бдительными, соблюдать ограничения скорости, необходимую дистанцию ​​и все правила дорожного движения. Ведь из-за усложненных погодных условий на скользких дорогах спасатели Одесской области уже второй день вытаскивают транспортные средства: автоусы, скорые авто, легочные автомобили.

Добавим, с начала ледяного периода в травмпункты Одессы обратились 872 человека. Медики отмечают, что поток пострадавших в этом году значительно превысил обычный, а пик травматизма пришелся на первый рабочий день после ухудшения погоды.

