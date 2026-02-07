Ключевые моменты:
- Полностью восстановлено движение по всему транспорту на автодороге М–13 Кропивницкий – Платоново (до Кишинева).
- Пункты пропуска Молдовы работают в штатном режиме.
- Сняты ограничения для грузовиков.
Несмотря на открытие трассы, водителям советуют быть осторожными.
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в настоящее время полностью восстановлено движение по всем типам транспорта вдоль всей автодороги М–13 Кропивницкий – Платоново (до г. Кишинев). Это участок от км 157+052 до км 254+068.
Помимо этого, по данным Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, пункты пропуска Республики Молдова работают в обычном режиме. Отменены ограничения на пересечение границы грузовиками.
Однако водителей просят быть бдительными, соблюдать ограничения скорости, необходимую дистанцию и все правила дорожного движения. Ведь из-за усложненных погодных условий на скользких дорогах спасатели Одесской области уже второй день вытаскивают транспортные средства: автоусы, скорые авто, легочные автомобили.
Добавим, с начала ледяного периода в травмпункты Одессы обратились 872 человека. Медики отмечают, что поток пострадавших в этом году значительно превысил обычный, а пик травматизма пришелся на первый рабочий день после ухудшения погоды.
