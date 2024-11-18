Удар по центру Одессы: 8 человек погибло, среди раненых — дети (видео)

В результате ракетного удара по центру Одессы погибли 8 человек. Жертвами российского террора стали медики, полицейские и обычные гражданские люди.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранения получили 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Также в больницах города находятся 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

«Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была оказана на месте», — отметил Кипер.

На месте прилете работают все соответствующие экстренные службы, оказывается помощь.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Удары по Одессе прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

«Это не случайные удары — это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы «воздержании» от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены «Группы двадцати», до всех столиц мира».

Вечером 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому району в Сумах. Взрыв произошел рядом с девятиэтажным домом, унеся жизни 10 человек, среди которых 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. По меньшей мере 52 человека получили ранения, среди них пятеро детей.