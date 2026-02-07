Ключевые моменты:

Обнародован обновленный график социальных автобусов на субботу, 7 февраля.

Сокращена работа маршрутов: утренние и вечерние рейсы ограничены.

Полное расписание доступно в тексте для планирования поездок по двум направлениям каждого маршрута.

Жалобы читателей: нерегулярность и отсутствие бесплатных автобусов по улицам.

Сократили работу социальных автобусов

Одесский городской совет опубликовал график работы социальных автобусов на субботу, 7 февраля. Поэтому одесситам следует принять во внимание обновленный график, чтобы спланировать поездки по городу.

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады»

Отправление от Железнодорожного вокзала: 06:40, 07:30, 08:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15

Отправление от ул. 28-й бригады: 07:00, 08:00, 08:50, 09:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная»

Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00

Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Трамвай №5 «Аркадия — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Трамвай №10 «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Дополнительную информацию о социальных маршрутах можно получить в информационном центре по номерам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 — с понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00.

Стоит отметить, что в редакцию Одесской жизни каждый день поступают жалобы на работу социальных автобусов. Кстати, некоторые наши читатели вообще не видят бесплатные автобусы на улицах Одессы.

Еще по этой теме: Проблемы в часы пик: почему Одесса не может полностью заменить трамваи автобусами.