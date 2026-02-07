В Одесі знову вийшли на маршрути безкоштовні соціальні автобуси

Ключевые моменты:

  • Обнародован обновленный график социальных автобусов на субботу, 7 февраля.
  • Сокращена работа маршрутов: утренние и вечерние рейсы ограничены.
  • Полное расписание доступно в тексте для планирования поездок по двум направлениям каждого маршрута.
  • Жалобы читателей: нерегулярность и отсутствие бесплатных автобусов по улицам.

Сократили работу социальных автобусов

Одесский городской совет опубликовал график работы социальных автобусов на субботу, 7 февраля. Поэтому одесситам следует принять во внимание обновленный график, чтобы спланировать поездки по городу.

Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады»

  • Отправление от Железнодорожного вокзала: 06:40, 07:30, 08:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15
  • Отправление от ул. 28-й бригады: 07:00, 08:00, 08:50, 09:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00

Маршрут С3 «ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная»

  • Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15
  • Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Читайте также: Трамваи и троллейбусы под угрозой: «Одесгорэлектротранс» перешел на аварийное питание

Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная»

  • Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00
  • Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Трамвай №5 «Аркадия — Железнодорожный вокзал»

  • Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
  • Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Трамвай №10 «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»

  • Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
  • Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Дополнительную информацию о социальных маршрутах можно получить в информационном центре по номерам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 — с понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00.

Стоит отметить, что в редакцию Одесской жизни каждый день поступают жалобы на работу социальных автобусов. Кстати, некоторые наши читатели вообще не видят бесплатные автобусы на улицах Одессы.

скарги від читачів

скарги читачів

Еще по этой теме: Проблемы в часы пик: почему Одесса не может полностью заменить трамваи автобусами.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ну-ну
Ну-ну
18 часов назад

Они есть — на фото в интернет-сетях! Наша власть живет и работает в итернет-городе Одесса! Там они все делают и результат есть, а реальность и жизнь их не интересует. Они же просто роботы-людоеды!

Последний раз редактировалось 18 часов назад Ну-ну ем
0
Ответить

Ещё по теме