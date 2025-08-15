Ключевые моменты

Труханов назвал эту ситуацию недопустимой и безответственной. По его словам, никто не давал указаний предоставлять бронь родственникам или знакомым.

Мэр подчеркнул, что такие действия поставили под угрозу работу коммунальных служб города, поскольку они потеряли бронь.

Труханов приказал провести проверки во всех подразделениях, а виновные руководители будут нести личную ответственность за злоупотребление правом на бронирование.

Об этом рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Суспильному. Геннадий Труханов жестко прокомментировал ситуацию с фиктивным бронированием работников в коммунальных предприятиях.

– Это безответственно. Это недопустимо, – заявил он.

Мэр подчеркнул, что как военный человек, понимает ответственность во время войны, и никто из высшего руководства не давал указания «прятать» родственников за счет брони.

По словам Труханова, эти действия поставили под угрозу работу коммунальных служб, ведь из-за лишения предприятий статуса критической инфраструктуры, коммунальщики потеряли бронь. Это существенно усложнило их работу по ликвидации последствий обстрелов, где они ежедневно рискуют жизнью.

Труханов сообщил, что уже поручил провести полные проверки во всех подразделениях горсовета, чтобы выявить подобные случаи. Он подчеркнул: «Каждый руководитель будет нести личную ответственность».

Напомним, правоохранители установили, что десятки лиц, которые официально были трудоустроены в одесских ЖКС, на самом деле никогда не появлялись на своих рабочих местах. Их зарплаты формировались из средств, которые жители Одессы платили за содержание домов и придомовых территорий (УБПТ). Основной целью такой схемы было получение фиктивными работниками брони от мобилизации.

