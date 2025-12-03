Ключевые моменты:

Экоинспекция в Одессе закрыла стихийную свалку в военном городке на 96,6 м².

Ущерб государству — почти 1,7 млн ​​грн.

В Украине стихийные свалки растут, загрязняя почву токсинами, металлами, пластиком; отравляют подземные воды.

Стихийную свалку закрыли

По информации, Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, в военном городке в Одессе обнаружили стихийную свалку площадью 96,6 квадратных метров. В результате противоправного накопления смешанных бытовых отходов произошло засорение почв и повышение содержания вредных веществ. Соответственно, это создавало потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей.

Добавим, что размер нанесенного государству ущерба — почти 1,7 миллиона гривен. Соответственно, все данные переданы в органы прокуратуры для дальнейших процессуальных действий.

Стоит отметить, что в Украине количество стихийных свалок постоянно растет, которые наносят ущерб природным территориям и создают серьезную угрозу экологической безопасности. Ведь накопление токсичных отходов и загрязнение водных ресурсов могут иметь катастрофические последствия как для окружающей среды, так и здоровья людей.

Напомним, что вредные вещества (токсины, тяжелые металлы, пластик) загрязняют почву, нарушают природную экосистему и делают землю непригодной для растений и животных.

Не стоит забывать и о том, что токсичные компоненты могут проникать в подземные воды, что чревато безопасностью питьевой воды в регионах.