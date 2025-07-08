Ключевые моменты:

В Вилково прошли общественные слушания под руководством главы громады Матвея Иванова, целью которых было узаконивание строительства портовой инфраструктуры на территории Дунайского биосферного заповедника;

За неудобные вопросы активисты, включая Владислава Балинского, Ивана Русева и Ирину Выхристюк, были незаконно задержаны, им угрожали, а технику конфисковали;

На «слушаниях» присутствовали вооруженные лица в гражданской одежде, один из которых, по утверждению Балинского, предъявил военное удостоверение.

Экологов выгнали с общественных слушаний в Вилково и незаконно задержали

Известный одесский эколог и общественный активист Владислав Балинский в публикации на своей странице в Facebook рассказал о событиях, развернувшихся в Вилково во время общественных слушаний, посвященных будущему части Дунайского биосферного заповедника.

По словам Балинского, в Вилково были проведены «слушания» под руководством главы громады Матвея Иванова для узаконивания строительства портовой инфраструктуры непосредственно на территории Дунайского биосферного заповедника. Эколог вместе с коллегами Иваном Русевым и Ириной Выхристюк прибыли на мероприятие, чтобы принять участие в обсуждении, как того требует закон.

Однако, как отмечает Владислав Балинский, их участие оказалось невозможным.

– Все завершилось незаконным задержанием, угрозами и конфискацией техники прямо в сельсовете, – сообщил активист.

Он подчеркнул, что в зале находились исключительно подчиненные мэра, а сам процесс, по его словам, «прикрывали» вооруженые люди в гражданской одежде. Один из этих мужчин позже даже предъявил военное удостоверение.

Балинский подчеркивает, что на месте предполагаемого строительства уже активно велись работы без каких-либо разрешительных документов. Более того, когда речь зашла о втором вопросе – потенциальном дерибане заповедных земель лесного фонда – представителей общественности и заповедника к обсуждению уже не допустили.

Несмотря на протесты и многочисленные нарушения, слушания формально состоялись. По словам эколога, все «присутствующие», кроме представителей Дунайского биосферного заповедника НАН Украины и лесников, проголосовали «ЗА» строительство.

«Это не просто нарушение процедуры СЭО (стратегической экологической оценки). Это – запугивание, коррупция и прямая угроза государственной безопасности. Потому что когда военные без опознавательных знаков вмешиваются в гражданские процессы – это уже удар по самой сути демократии», – подытоживает Владислав Балинский, призывая общественность обратить внимание на этот инцидент.

Слушания с нарушением: обсуждают проект, который уже строят

Причиной конфликта стало обсуждение детального плана территории под строительство инфраструктурного объекта – мультимодального терминала. Активисты обратили внимание, что работы на этом участке ведутся уже более года – без утвержденной градостроительной документации и без пройденной стратегической экологической оценки.

«Мы показали, что объект уже почти построен. Спутниковые снимки и срубленные деревья – все это подтверждает. А нам говорят: ничего еще не построено, это просто подготовка», – отмечает Балинский.

Присутствующим стало очевидно, что общественные слушания проводились формально, с «массовкой» из работников мэрии и соцсферы. Независимые представители громады отсутствовали или были выведены. По словам активистов, подобные «задним числом» слушания являются пренебрежением к закону и гражданам.

Экологические угрозы Дунаю и пустые обещания

Одно из главных опасений участников – отсутствие реальной экологической защиты. Вопросы о возможной утечке наливных продуктов, угрозах дроновых атак или загрязнения водозабора Вилково вызвали раздражение у представителей власти и проектировщиков.

«У нас питьевая вода прямо ниже по течению, а они говорят: не переживайте, масло – это не опасное вещество. Но даже технические жиры могут нанести вред, если их смоет в Дунай», – подчеркнул Балинский.

Вместо конкретных решений представители застройщика ссылались на гипотетические очистные сооружения, которых пока не существует. Детальный план не предусматривает ни защитных систем, ни действенных механизмов реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

«Общественные слушания под дулами»: официальное заявление о преступлении

«Это не просто игнорирование экологии. Это строительство в красной зоне, на территории биосферного заповедника, под прикрытием государственных структур и с молчаливого согласия чиновников. Мы не имеем права молчать», – подытоживает Владислав Балинский.

Активисты передали видео и другие материалы в правоохранительные и военные структуры и публично заявили о совершении правонарушения. В частности, они требуют немедленного расследования незаконных действий должностных лиц, проверки законности строительства и привлечения к ответственности причастных.

«Мы не хотим жить в стране, где даже общественные слушания проводят под автоматами. Если мы строим новую Украину – то с правом, а не с угрозами», – сказал Балинский.

Напомним, ранее в Одесской области погибли миллионы пчел.