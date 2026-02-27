Ключевые моменты:

В Выгодянской громаде 56-летний мужчина обвиняется в убийстве 47-летней невестки.

Преступление произошло во время празднования Нового года на почве давнего конфликта.

Женщина умерла от ножевых ранений, подозреваемый задержан и находится под стражей без права залога.

Обвинительный акт направлен в суд, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в полиции, конфликт вспыхнул во время празднования Нового года. В разгаре застолья между хозяевами и гостем – братом мужа погибшей – началась перепалка из-за давних обид. Когда мужчина и его 47-летняя невестка остались в комнате наедине, гость схватил со стола кухонный нож и нанес женщине серию ударов в область груди и шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая кровопотеря. После совершенного подозреваемый лег спать. Правоохранители задержали его в процессуальном порядке, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

На данный момент Беляевская окружная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемый ждет приговора в СИЗО. Ему «светит» от 7 до 15 лет лишения свободы.

Фото иллюстративное