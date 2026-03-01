Ключевые моменты:

Директор компании признан виновным в подделке документов о поставке стройматериалов.

Фирма получила контракт более чем на 15 млн грн и аванс 3 млн грн из бюджета.

Суд назначил штраф и запретил занимать руководящие должности на три года.

Суд в Одессе: приговор по делу о берегоукреплении в Фонтанке

По информации Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области, руководителя строительной фирмы признали виновным в служебном подлоге.

Компания получила контракт на реконструкцию побережья Черного моря в селе Фонтанка стоимостью более 15 миллионов гривен. После подписания договора подрядчику перечислили аванс — 3 миллиона гривен из местного бюджета.

Следствие установило, что директор оформил фиктивные документы о якобы закупке и поставке строительных материалов. На самом деле материалы не приобретались и не использовались. Эти поддельные акты стали основанием для расчетов за выполненные работы.

Позже, после смены руководства сельсовета, договор с компанией расторгли, а аванс вернули в бюджет. Однако впоследствии был заключен новый контракт с другим предприятием, которое, по данным следствия, контролировалось тем же подрядчиком.

Суд назначил директору штраф и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями.



Дело Натальи Крупицы и расследование по берегоукреплению

Отдельно продолжается расследование в отношении председателя Фонтанского сельсовета Натальи Крупицы.

В апреле 2025 года депутаты выразили ей недоверие и досрочно прекратили полномочия. Ранее Киевский районный суд Одессы временно отстранил ее от должности. Суд также избрал меру пресечения с возможностью внесения залога в размере более 9 миллионов гривен.

Крупице объявлено подозрение по статьям о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге. По данным правоохранителей, она, заключая договор на реконструкцию набережной, создала условия для присвоения бюджетных средств подрядной организацией.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности и возможной конфискацией имущества.