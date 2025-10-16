Ключевые моменты

Команда “Тузловских лиманов” вошла в мировой топ-7 рейнджерских команд 2025 года.

Украинцев отметили за борьбу с браконьерством и защиту природы даже во время войны.

Личную награду получила главный рейнджер парка Ирина Выхристюк, которая неоднократно рисковала жизнью, останавливая нарушителей.

“Рейнджеры года”: как украинцы покорили мировое сообщество защитников природы

На Всемирном конгрессе Международного союза охраны природы (IUCN), прошедшем в Абу-Даби, команда Национального природного парка “Тузловские лиманы” получила одну из самых престижных экологических наград — Ranger Award 2025.

Украинцы вошли в семёрку лучших рейнджерских команд мира, наряду с представителями Африки, Азии и Латинской Америки. Их отметили за десятилетнюю последовательную работу по защите лиманных экосистем юга Украины, борьбу с браконьерством и сохранение биоразнообразия даже в разгар войны.

Награду учредили Всемирная комиссия по вопросам охраняемых территорий МСОП, Международная федерация рейнджеров (IRF) и фонд Global Wildlife Conservation. Она чествует тех, кто с преданностью стоит на защите дикой природы на всех континентах.

От имени команды награду лично получила Ирина Выхристюк — главный рейнджер нацпарка и руководитель службы охраны природно-заповедного фонда. По словам учёного Ивана Русева, она неоднократно останавливала вооружённых браконьеров и даже трактор, разрушающий степь, рискуя собственной жизнью.

К сожалению, война забрала жизни двух рейнджеров парка, ещё несколько служат в рядах ВСУ. Но несмотря на это, команда продолжает работу, восстанавливая природу после масштабных пожаров и доказывая: защита дикой природы — часть борьбы за Украину.

“Эта награда — не только о нашей работе. Она — об Украине, которая даже во время войны борется не только за свободу, но и за жизнь самой природы”, — отметили в команде нацпарка.

