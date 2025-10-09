Ключевые моменты:

В Тарутинскую степь в Одесской области команда организации Rewilding Ukraine выпустила семь ланей для восстановления природного баланса;

Лани помогут бороться с зарастанием кустарников, снизят риск пожаров и восстановят пищевые цепи;

В планах организации выпустить еще несколько групп животных до конца 2025 – начала 2026 года.

В общественной организации по охране природы уверены: этот увлекательный и долгожданный шаг обеспечит ряд преимуществ как для природы, так и для местных громад.

«Ревайлдинг в действии: в Тарутинской степи выпустили 7 ланей в дикую природу! Лани помогут восстановить естественные процессы: будут бороться с зарастанием кустарников, снизят риск пожаров и поспособствуют возврату пищевых цепей. Это также шаг к развитию устойчивого экотуризма», – сообщают в Rewilding Ukraine.

Группу линей выпустили в дикую природу на территории Тарутинской степи площадью 5200 га, которая является частью расширенного ландшафта дельты Дуная.

Европейская лань – родственница благородного оленя, но меньшего размера, имеет светлые пятна и белый хвост. У самцов имеются характерные лопатообразные рога, которые используются для боев в брачный период.

Это первый случай, когда команда Rewilding Ukraine выпустила лань на свободу в степи, создав новую популяцию на одной из последних и лучше сохранившихся степных территорий Украины и Европы.

С 2019 года команда работает над сохранением дикой степи, управляемой естественными процессами, при финансовой поддержке программы Endangered Landscapes & Seascapes через Rewilding Europe.

До конца этого года или в начале 2026-го в Тарутинскую степь планируют выпустить еще несколько групп животных.

Как сообщалось, летом этого года в ландшафтном заказнике «Тарутинская степь» в Одесской области появились на свет пятеро маленьких куланов – редких животных из семейства лошадиных.

Фото и видео Rewilding Ukraine