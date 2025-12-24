Ключевые моменты:

Первая рождественская звезда над Одессой взойдет в 16:49.

Время появления звезды отличается в зависимости от региона Украины.

Сочельник остается важным семейным праздником с древними традициями.

Первая рождественская звезда: точное время

По традиции Сочельника семья начинает праздничный ужин после появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру о рождении Иисуса Христа.

Астрономы рассчитали точное время ее появления для каждого региона Украины. Издание Universe Space Tech опубликовало специальную карту, где указано, когда первую звезду можно увидеть в разных областях страны.

Так, над Одессой рождественская звезда взойдет 24 декабря в 16:49. Раньше всего ее увидят жители Луганской области — в 16:08, а позже всех — в Закарпатской области, в 17:16.

Традиции Сочельника в Украине

Раньше люди не ориентировались на часы — они просто внимательно смотрели в небо. Именно так, по преданию, волхвы нашли путь к младенцу Иисусу. Это ожидание и делает Сочельник особенно трогательным и торжественным.

Для украинских семей Сочельник — это время единства, уюта и семейного тепла. Хозяева по возможности готовят 12 постных блюд, приглашают родных за общий стол и несут «святую вечерю» своим родителям.

Главное блюдо вечера — кутья (коливо). Ее пробуют первой. Пшеница символизирует жизнь, мёд — радость и благополучие, а мак — продолжение рода.

Традиция готовить именно 12 блюд складывалась постепенно. Число связывают либо с месяцами года, либо с апостолами, но в быту оно означало полный и щедрый стол, чтобы год был удачным и без нужды.

