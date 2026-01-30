Ключевые моменты:

С началом полномасштабной войны государственных выходных на праздники нету.

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, который предлагает восстановить выходные для гражданских.

Для военных: праздничные дни на службе будут добавлять в отпуск или компенсировать.

В какие дни будут давать выходные.

Что известно

С февраля 2022 года, после начала полномасштабной агрессии, государственных выходных на праздники в Украине нет. Украинцы почти четыре года работают на Новый год, Пасху, Рождество. Тем не менее народные избранники планируют возобновить официальные выходные для гражданских работников в дни государственных праздников Украины. И соответствующий законопроект №14403 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Этот законопроект вносит изменения в законодательство об особенностях учета рабочего времени и отдыха в праздничные дни. В настоящее время документ уже направлен на рассмотрение комитета. Автор проекта отмечает, что к нему обратились украинцы, которые считают, что, несмотря на войну, выходные стоит вернуть. Кстати, отдельно урегулированы вопросы для военнослужащих: праздничные дни, проведенные на службе, будут добавлять в ежегодный отпуск или компенсировать.

Когда могут быть выходные в 2026 году

Последние праздничные выходные в Украине были в начале 2022 года. Если законопроект утвердят в ВР, тогда украинцы будут иметь выходные в следующие дни:

1 января — Новый год;

8 марта — Международный женский день;

12 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;

31 мая — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

5 июля — День Украинской Государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

1 октября – День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

Также читайте: 5G на подходе: будет ли в Одессе лучшая мобильная связь