Ключевые моменты:

Сегодня, в понедельник, 19 января, на пляже Ланжерон прошли крещенские купания.

Температура воды в Черном море у берегов Одессы составляла около +2,8 °C.

За безопасностью следили спасатели, для участников работали зоны обогрева с самоварами.

С утра у берега собрались желающие окунуться в холодную морскую воду. Январское море встретило купальщиков холодными волнами и обледеневшим пирсом, но это не остановило желающих совершить обряд.

Стоит отметить, что по данным сервиса sea-temperature-ua.com, температура воды в Черном море у берегов Одессы сегодня составляла около 2,8°C.

Также напомним, что сегодня в Одессе зафиксировали замерзание Черного моря – явление, которое в последний раз наблюдалось во время аномальных морозов в 2012 году.

На пляже можно было увидеть как опытных «моржей», так и тех, кто решился на купание впервые. За безопасностью процесса внимательно следили спасатели. А чтобы согреться после ледяного заплыва, горожане собирались у больших самоваров – на набережной организовали импровизированные зоны отдыха.

Атмосфера оставалась спокойной и дружелюбной – с горячим чаем, теплой одеждой и зимним морским пейзажем.

Небольшой фоторепортаж – в объективе нашего корреспондента:

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как в Одессе отмечали Крещение по новому календарю.