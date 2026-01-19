Ключевые моменты:

  • Сегодня, в понедельник, 19 января, на пляже Ланжерон прошли крещенские купания.
  • Температура воды в Черном море у берегов Одессы составляла около +2,8 °C.
  • За безопасностью следили спасатели, для участников работали зоны обогрева с самоварами.

С утра у берега собрались желающие окунуться в холодную морскую воду. Январское море встретило купальщиков холодными волнами и обледеневшим пирсом, но это не остановило желающих совершить обряд.

Стоит отметить, что по данным сервиса sea-temperature-ua.com, температура воды в Черном море у берегов Одессы сегодня составляла около 2,8°C.

Крещение по старому стилю: купания на Ланжероне
Крещение по старому стилю: купания на Ланжероне
Одесситы вышли на крещенские купания 19 января
Крещение в Одессе: ледяное море
Чайки над морем, Одесса, январь 2026
Обледеневший пирк на одесском Ланжероне

Также напомним, что сегодня в Одессе зафиксировали замерзание Черного моря – явление, которое в последний раз наблюдалось во время аномальных морозов в 2012 году.

На пляже можно было увидеть как опытных «моржей», так и тех, кто решился на купание впервые. За безопасностью процесса внимательно следили спасатели. А чтобы согреться после ледяного заплыва, горожане собирались у больших самоваров – на набережной организовали импровизированные зоны отдыха.

Атмосфера оставалась спокойной и дружелюбной – с горячим чаем, теплой одеждой и зимним морским пейзажем.

Небольшой фоторепортаж – в объективе нашего корреспондента:

Крещенские купания в Одессе, 19 января 2026
Одесса, зимнее море
На Ланжероне в день Крещения
Крещенские купания в Одессе 19 января
Ледяное море и Крещение 19 января в Одессе
Холодное море и горячий чай: как в Одессе прошли купания 19 января

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как в Одессе отмечали Крещение по новому календарю.

