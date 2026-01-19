Ключевые моменты:
- Сегодня, в понедельник, 19 января, на пляже Ланжерон прошли крещенские купания.
- Температура воды в Черном море у берегов Одессы составляла около +2,8 °C.
- За безопасностью следили спасатели, для участников работали зоны обогрева с самоварами.
С утра у берега собрались желающие окунуться в холодную морскую воду. Январское море встретило купальщиков холодными волнами и обледеневшим пирсом, но это не остановило желающих совершить обряд.
Стоит отметить, что по данным сервиса sea-temperature-ua.com, температура воды в Черном море у берегов Одессы сегодня составляла около 2,8°C.
Также напомним, что сегодня в Одессе зафиксировали замерзание Черного моря – явление, которое в последний раз наблюдалось во время аномальных морозов в 2012 году.
На пляже можно было увидеть как опытных «моржей», так и тех, кто решился на купание впервые. За безопасностью процесса внимательно следили спасатели. А чтобы согреться после ледяного заплыва, горожане собирались у больших самоваров – на набережной организовали импровизированные зоны отдыха.
Атмосфера оставалась спокойной и дружелюбной – с горячим чаем, теплой одеждой и зимним морским пейзажем.
Небольшой фоторепортаж – в объективе нашего корреспондента:
