Шоколадная кутья, салат с фасолью и маковый кекс: чем угостить родных в Рождественские святки?

После Рождества наступает Коляда, или Святки, – 12 дней, в течение которых было принято ходить в гости и самим принимать гостей. В эти дни хозяйки угощали кутьей, пирогами с орехами и сухофруктами, и, конечно же, мясными блюдами. Во многих семьях эти традиции соблюдаются до сих пор. Предлагаем вам порадовать родных чем-то необычным и приготовить на Святки несколько блюд по современным рецептам, при этом не нарушая обычаев наших предков.

Готовим щедрую кутью

Кутья с шоколадом и халвой

Ингредиенты: пшеничная крупа – 200 г, изюм и грецкие орехи – 50 г, халва и черный шоколад – 50 г, мед и мак – по вкусу.

Пшеницу промыть, на пару часов залить горячей водой, чтобы крупа набухла, после этого поставить варить на медленном огне – до мягкости. Готовую кашу остудить. Тем временем запарить мак и растереть его. Изюм промыть, запарить и обсушить. Соединить пшеничную кашу, мак, орехи, изюм и мед. Халву и шоколад раздробить на мелкие кусочки и добавить в кутью.

Рисовая кутья в тыкве

Ингредиенты: небольшая тыква, рис – 200 г, изюм и чернослив с курагой – 100 г, мак и грецкие орехи – 50 г, мед, ваниль и корица – по вкусу.

Верхушку тыквы аккуратно срезать, выбрать из плода мякоть и семена. Вовнутрь тыквы поместить часть изюма, чернослива с курагой и поставить на 20 минут в заранее разогретую духовку. Тем временем отварить рис – до готовности. Мак промыть и на 2-3 часа залить горячей водой. После этого мак растереть и добавить к нему мед, ваниль и корицу. Соединить рис с маковой смесью, оставшимися сухофруктами и орехами, хорошо перемешать и поместить в тыкву. Тыкву с начинкой отправить на 10-15 минут в духовку.

Кутья на молоке

Ингредиенты: пшеничная крупа – 400 г, молоко – 750 г, сухофрукты – 200 г, мед и мак – 50 г.

Пшеницу на 3-4 часа замочить в холодной воде. После того как зерна полностью впитают воду, залить их молоком и варить до готовности. В готовую кашу добавить мед, мак и сухофрукты. Кутью можно подать с орехами и вареньем.

Угощаем пирогами

Кекс-маковник

Ингредиенты: пшеничная мука – 200-300 г, яйца – 4 шт., мак – 200 г, сахар – стакан, сливочное масло – 125 г, разрыхлитель – столовая ложка, грецкие орехи – по вкусу.

Мак залить горячей водой и дать ему набухнуть, после чего процедить его через сито. Отдельно взбить желтки с сахаром и маслом и добавить смесь в мак. В одной емкости смешать муку и разрыхлитель. Взбить белки и аккуратно переместить их в маково-желтковую массу. Все ингредиенты смешать с мукой до образования однородного теста. Выложить тесто в смазанную сливочным маслом форму для кекса. Сверху присыпать орехами. Выпекать маковник около 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Яблочный пирог с апельсиновой цедрой

Ингредиенты: яблоки – 1 кг, мука – 150 г, яйца – 4 шт., сахар – 200 г, разрыхлитель – чайная ложка, крахмал — столовая ложка, апельсиновая цедра — чайная ложка, ванильный сахар и корица – по вкусу.

Яблоки очистить и измельчить. Добавить к ним 2-3 столовые ложки сахара с крахмалом и перемешать. Яйца взбить в пышную воздушную массу, постепенно добавляя в них оставшийся сахар и ваниль. Муку смешать с разрыхлителем, цедрой и корицей и также неспеша добавить в яичную массу, постоянно перемешивая. На застеленный пергаментом противень выложить яблочную смесь, а сверху равномерно распределить тесто. Выпекать пирог 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый бисквит перевернуть и посыпать сахарной пудрой.

Подаем вкусные закуски

Рыба в лаваше

Ингредиенты: филе любой рыбы – 500 г, лаваш – 1 лист, лук – 2 шт., помидор – 1 шт., сметана – 200 г, подсолнечное масло – 3 столовых ложки, лимонный сок – столовая ложка, горчица – чайная ложка, специи, соль и перец – по вкусу.

Очищенное от костей филе рыбы порезать на крупные кусочки и заправить специями. Лук нарезать кольцами, а помидоры – кубиками. Соединить сметану со специями, лимонным соком, горчицей и растительным маслом. Разделить лист лаваша на шесть одинаковых частей. На каждый кусок выложить сначала лук, а сверху рыбу, смазать сметанным соусом и посыпать кубиками помидоров. Лаваш свернуть в конвертик и положить на противень. Полить все остатком соуса и на 30 минут отправить запекаться в духовку при температуре 180 градусов.

Грибной салат с фасолью

Ингредиенты: шампиньоны – 1 кг, лук – 3 шт., морковь – 3 шт., яйца – 4 шт., консервированная фасоль – 250 г, сметана – 4 ст. ложки, оливковое масло, соль и перец – по вкусу.

Шампиньоны нарезать пластинами и обжарить на подогретой сковороде в собственном соку. По отдельности подрумянить на сковороде мелко нарезанный лук и тертую морковь. Консервированную фасоль слегка стушить. Отваренные вкрутую яйца нарезать кубиками. Смешать грибы, лук, морковь, яйца и фасоль. Посолить и поперчить салат, заправить его сметаной.

Фото: из открытых источников

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