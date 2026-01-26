Ключевые моменты:
- В 2025 году в области зафиксировано более 60 внебольничных родов с участием экстренных бригад;
- Медики проходят специальное обучение по оказанию помощи при родах вне медучреждений;
- Центр экстренной помощи получил гуманитарные медицинские наборы для работы в полевых условиях.
Роды дома и в пути: реальность экстренной медицины
С начала 2025 года в Одесской области более 60 раз роды проходили при участии бригад экстренной медицинской помощи. Медикам приходилось работать в самых разных условиях — в автомобилях, частных домах и других экстренных ситуациях. В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отмечают: такие случаи давно перестали быть редкостью.
Чтобы быть готовыми к любым вызовам, врачи и парамедики Центра постоянно повышают квалификацию. В рамках меморандума о сотрудничестве общественная организация «Украинское объединение акушерок» провела второй учебный курс по оказанию первой домедицинской помощи и приему родов вне медицинского учреждения.
Как экстренные бригады принимают роды вне больниц
Во время обучения специалисты получили практические навыки ведения родов в экстренных условиях, отработали четкие алгоритмы помощи роженице и новорожденному, а также приобрели ценный практический опыт. Это особенно важно, так как Центр является единственным коммунальным учреждением в области, способным оперативно и профессионально помогать женщинам при внебольничных родах.
Дополнительно Центр получил пять комплектов медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи. Это оборудование позволит еще безопаснее и качественнее оказывать помощь матерям и детям вне стационара.