— Меня гипертония мучает, так хорошо, что в Петровке есть амбулатория, — придешь к девушкам, они прокапают и живешь дальше. Ведь в эту жару в поликлинику в Бессарабском я не доеду. «Скорую» вообще не вызываю — пока она по нашим ковылям доедет, то и умереть можно, — говорит Мария Павлюк, пожилая женщина из села Петровка Бородинской громады.

Основные проблемы сельской медицины во время войны — ограниченный доступ к медицинским услугам из-за разбитых дорог, нехватка работников и недостаточность финансирования.

С начала войны часть сельской молодежи выехала за границу, другие пошли защищать страну, поэтому в селах остались в основном люди почтенного возраста, которые нуждаются в особом медицинском уходе. Для них фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории — это не только возможность получить первичную медпомощь, а часто просто выжить.

Роды в «скорой» становятся нормой

Пункт «скорой» Арцизской станции экстренной медицинской помощи постоянно базируется в селе Буджак. Именно парамедикам этого пункта приходится чаще всего принимать роды в машине скорой помощи. На пункте работают четыре бригады в составе парамедиков Светланы Чебан, Елизаветы Нестерук, Светланы Трифоновой и Анны Желяповой и водителей-медтехников Ивана Шаркова, Олега Чебана, Николая Чумака и Дмитрия Чебана.

Светлана Трифонова и Николай Чумак

— Принимать роды в «скорой» стало уже нормой. Причина — большое расстояние до роддома, разбитые автодороги и то, что женщины заблаговременно не ложатся в больницу, — рассказывает парамедик Светлана Чебан, — Вот недавно Светлана Трифонова и Николай Чумак выехали на преждевременные роды в село Бородинской громады, находящееся в приграничной полосе с Молдовой. Чтобы доехать быстрее, команда поехала по полевым дорогам, добралась оперативно до места, обследовала женщину и перенесла в карету скорой. Но роды начались в дороге. Несмотря на сложность ситуации — двойное обвитие пуповиной, синюшность кожи — парамедики действовали профессионально и помогли малышу появиться на свет. Маму и ее мальчика доставили и госпитализировали в роддом. В этом году это первый случай. Но у нас уже нет парамедиков, которым бы не пришлось принимать роды в дороге.

Буджакский пункт «скорой» оснащен всем необходимым — есть современный реанимобиль, медикаменты, оборудованные кабинеты, приемное отделение.

— Во время войны стало даже лучше с обеспечением медикаментами, перевязочным материалом, горючкой. Оборудование реанимобиля позволяет проводить мониторинг и поддерживать больного во время поездки. Все водители получили бронирование, а это очень важно, потому что мы обслуживаем большинство сел, находящихся в приграничной полосе. Самая большая головная боль — отсутствие дорог между населенными пунктами. Когда сухо, едем только по полевым, потому что так быстрее, а в непогоду, бывает, застреваем, вызываем тракторы из соседних сел, чтобы вытащили. Вообще сельские парамедики всегда готовы к чрезвычайным ситуациям, — добавляет Светлана Чебан.

ФАПам не хватает ремонта и работников

Коллектив Буджакской ЦПМСП

К коммунальному предприятию «Буджакский Центр первичной медико-санитарной помощи» относятся три амбулатории и 19 ФАПов.

Иван Шарков

— В Центре работает профессиональный коллектив, но не хватает врачей и медсестер общей практики. Есть всего трое врачей на 32 села, еще двое врачей частной медицинской практики, которые работают как предприниматели. Однако этого мало, — рассказывает Иван Шарков, директор КП «Буджакский ЦПМСП», — Также в шести ФАПах нет даже медсестер общей практики — с начала большой войны молодые кадры совсем перестали к нам приезжать. Не хватает и транспорта — большинство фельдшеров обслуживают несколько сел. Правда, громада приобрела одну машину для Центра и скутер медбрату Василию Штефанько — он работает в Высочанском ФАПе и обслуживает три села. Громада предоставляет финансовую помощь, однако ее хватает только на зарплату медикам.

Наши работники ежегодно своими силами делают косметические ремонты, хотя большинство ФАПов нуждаются в капитальном.

Бородинская громада молодая, но нашла средства на оборудование в Буджаке клинико-диагностической лаборатории с гематологическим, биохимическим отделами, кабинетом для хранения реактивов и стерилизационным кабинетом, в котором работает лаборант Инна Сова. А недавно здесь открыли физиотерапевтический кабинет с современным оборудованием, где работает медсестра общей практики Раиса Дондова.

Буджакскому центру всего четыре года, и больше развиться ему помешала война, ведь часть местных налогов идет на поддержку ВСУ. Но все больше жителей громады обращаются именно сюда, хотя главным центром медицинских услуг на бывшей Тарутинщине остается Бессарабская больница.

Попробовала на себе

Раиса Дондова

Из любопытства я посетила физиотерапевтический кабинет. Знаете, не думала, что в селе можно пройти такие процедуры. В кабинете есть ультразвук, магнит, УВЧ, ингалятор, миостимулятор и тому подобное. Я попробовала на себе дарсонваль — это прибор, использующий высокочастотные импульсные токи для лечения и улучшения состояния кожи. А еще протестировала прибор, который улучшает рост волос и уменьшает их выпадение. Результатом очень довольна. Все эти процедуры, кстати, бесплатные по направлению от семейного врача.

У каждого местного жителя есть телефоны медиков

Год назад в Бессарабском открылась новая модульная амбулатория, которая была построена в сотрудничестве с международным фондом помощи и развития «Голубой полумесяц», благотворительным фондом «Мави Хиляль», а также при финансовой поддержке «Коалиции помощи Германии».

Мелания Миланова

— С начала войны нам больше начали уделять внимание благотворительные фонды. Благодаря им и появилась амбулатория. Кроме этого, нам подарили две машины для обслуживания населения в селах, — рассказывает Мелания Миланова, директор КП «Бессарабский ЦПМСП», — В Центр входят 11 ФАПов и четыре амбулатории. Коллектив профессиональный, вместе с техперсоналом это 79 работников, одиннадцать из которых врачи. В сельских ФАПах более тридцати лет работают медсестры общей практики Домникия Кульчу (с. Петровск), Галина Желяскова (с. Виноградовка), Мария Дели-Стоянова (с. Лужанка), Мария Узун (с. Ровно), Светлана Евдошенко (с. Слободка), Светлана Билык (с. Подгорное).

Финансово нас поддерживает Бессарабский поселковый совет. Даже в годы войны были сделаны капитальные ремонты в ФАПах сел Виноградовка, Ровное, Петровск, Августовское. Как и многим, нам не хватает медиков — есть вакансии медсестер общей практики, врач есть только в Соборном, по селам нет. Поэтому мы наладили график: каждый рабочий день врачи из Бессарабского выезжают в села. Они ведут прием, а медсестры проводят вакцинацию, экспресс-тесты, берут анализы. Во времена войны люди не такие мобильные, в Одессу из-за частых обстрелов опасаются ехать, поэтому большую часть медицинских услуг местным оказывают именно сельские медики. Нас все знают, почти у каждого местного жителя есть наши телефоны. Поэтому вызов круглосуточно — это норма.

Послесловие

Сельские ФАПы существуют только благодаря поддержке громад — государство эту функцию полностью переложило на местное самоуправление. Поэтому именно от громад зависит судьба сельской медицины.

Самыми большими проблемами для парамедиков экстренной помощи остаются разбитые дороги между селами и большое расстояние до центральной больницы.

А еще — с началом большой войны резко упала рождаемость, поэтому из-за требований НСЗУ по минимальному количеству родов стало тенденцией сокращения родильных отделений. По требованиям НСЗУ, в роддоме должны принимать 150 родов в год, однако на две громады — Тарутинскую и Бородинскую — их за прошлый год было меньше пятидесяти. Вот и приходится женщинам из далеких сел рожать в «скорой», а парамедикам — демонстрировать профессионализм. Однако разве можно в такой ситуации гарантировать стопроцентно безопасные роды? Медики, к сожалению, все же не боги.

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