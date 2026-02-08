Ключевые моменты:
- Тело новорожденного нашли в Пересыпском районе Одессы;
- Ребенок, предположительно, родился мертвым;
- Полиция пока официально не комментирует ситуацию.
Тело новорожденного в мусорном баке: что известно
Тело новорожденного ребенка обнаружили сегодня в мусорном баке на территории Пересыпского района Одессы. Информация о находке быстро распространилась в городе и вызвала широкий общественный резонанс.
«Думская» сообщает, что женщина могла родить семимесячного ребенка дома. Предположительно, младенец появился на свет уже мертвым, после чего мать решила избавиться от тела, выбросив его в мусорный контейнер.
Также сообщается, что у женщины есть еще двое детей, которых ранее изъяли из семьи социальные службы.
На данный момент правоохранительные органы официальных комментариев по поводу инцидента не дают. Обстоятельства трагедии и правовая оценка произошедшего будут установлены в ходе проверки и следственных действий.
