Ключевые моменты:

Тело новорожденного нашли в Пересыпском районе Одессы;

Ребенок, предположительно, родился мертвым;

Полиция пока официально не комментирует ситуацию.

Тело новорожденного в мусорном баке: что известно

Тело новорожденного ребенка обнаружили сегодня в мусорном баке на территории Пересыпского района Одессы. Информация о находке быстро распространилась в городе и вызвала широкий общественный резонанс.

«Думская» сообщает, что женщина могла родить семимесячного ребенка дома. Предположительно, младенец появился на свет уже мертвым, после чего мать решила избавиться от тела, выбросив его в мусорный контейнер.

Также сообщается, что у женщины есть еще двое детей, которых ранее изъяли из семьи социальные службы.

На данный момент правоохранительные органы официальных комментариев по поводу инцидента не дают. Обстоятельства трагедии и правовая оценка произошедшего будут установлены в ходе проверки и следственных действий.

