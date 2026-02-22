Ключевые моменты:

Роды начались по дороге в роддом – супруги остановили «скорую».

Медики приняли ребенка прямо в салоне спецавтомобиля.

Мальчик родился здоровым, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, супружеская пара пыталась добраться до роддома на собственном автомобиле. Однако стало ясно, что ребенок ждать не намерен. Увидев на трассе машину скорой помощи, будущий отец остановил медиков.

Фельдшеры мгновенно оценили ситуацию: времени на госпитализацию уже не было. Роды пришлось принимать «здесь и сейчас». В салоне спецмашины развернули стерильный набор, и работа закипела строго по протоколу.

Благодаря хладнокровию и мастерству бригады, на свет появился крепкий малыш. Мальчик сразу закричал, врачи оценили его состояние по шкале Апгар в высокие 8 баллов.

Сейчас счастливая мама и ее сын находятся под присмотром врачей в Арцизской районной больнице, их жизни ничего не угрожает.

В Центре экстренной медицинской помощи также отметили, что каждый реанимобиль Одесской области укомплектован специальным «родовым набором», а медики регулярно проходят тренинги по приему экстренных родов в симуляционных центрах.

По теме: Медицина Одесской области во время войны: почему роды в «скорой» становятся нормой.