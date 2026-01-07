Ключевые моменты:

Роды начались дома, на сроке 28–30 недель, ждать было нельзя.

Новорожденная девочка весила около 900–950 граммов.

Благодаря быстрым и четким действиям медиков ребенка удалось стабилизировать.

Преждевременные роды на дому: как все произошло

3 января 2026 года в 12:32 диспетчерская служба экстренной помощи получила тревожный вызов — преждевременные роды на дому.

Бригада №401 из села Старые Маяки сразу выехала в отдаленное село Березовского района. Уже в 12:50 парамедик Юлия Трачук и экстренный медицинский техник Владимир Алехин были на месте.

Их ждала 28-летняя женщина с пятой беременностью. Срок — 28–30 недель. Околоплодные воды отошли еще до приезда врачей, схватки были частыми и сильными. Роды стремительно развивались, времени на ожидание не было.

Спасение новорожденной: секунды решали все

Девочка появилась на свет очень рано — на 28-й неделе беременности. Она была крошечной и крайне уязвимой: вес — примерно 900–950 граммов.

В такой ситуации каждая секунда имеет значение. Медики действовали спокойно и строго по протоколу: очистили дыхательные пути, стимулировали дыхание и провели оксигенотерапию.

Состояние малышки по шкале Апгар оценили в 6 баллов — это означало, что борьба продолжается, но шанс есть.

Параллельно врачи оказывали помощь и матери: контролировали кровопотерю и обрабатывали родовые пути, поддерживали женщину не только медицински, но и психологически.

После стабилизации состояния маму и новорожденную срочно госпитализировали в специализированное медицинское учреждение, где девочку будут дальше лечить и выхаживать.

Медики отмечают, что роды на 28-й неделе — редкий и крайне опасный случай. Именно в таких ситуациях становится ясно, что работа экстренных медиков — это не просто выезд на вызов. Это решения под давлением секунд, максимальная концентрация, опыт и ответственность, где ошибки недопустимы, а результат — спасенная жизнь.

