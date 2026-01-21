Ключевые моменты:

Депутаты мэрии не поддержали выплату 20 тыс. грн женщинам за детей, рожденных 2 сентября (День города).

Вместо денег только символические подарки.

Планировали израсходовать 400 тыс. грн из городского бюджета.

Дискуссии из-за денег

В Одесском горсовете возникла дискуссия из-за предложения профильного управления выделить по 20 тысяч гривен женщинам, которые родят ребенка именно 2 сентября. Напомним, что именно в этот день одесситы отмечают День города.

Тем не менее депутаты социальной комиссии отклонили эту идею, назвав ее несправедливой для других родителей.

Добавим, что раньше город ограничивался символическими подарками, например кроватки для первенцев. А вот новое предложение предусматривало наличные деньги для всех младенцев, рожденных в праздничный день. Бюджет на денежные подарки предусматривал около 400 тысяч гривен.

По словам главы комиссии по вопросам социальной политики Лилии Леонидовой, выделять детей по дате рождения — это дискриминация. Ведь в Одессе есть более острые проблемы, например семьи с мужчинами на фронте или погибшими защитниками, где даже встретить роддома никто не может.

Депутат Сергей Шматько добавил, что лучше дарить подарки или сертификаты, а сэкономленные средства направить на более широкую помощь семьям. Ведь горсовет не банкомат.

Депутаты напомнили, что с 1 января 2026 года государственные выплаты при рождении ребенка выросли: 50 тыс. грн единовременно плюс 7 тыс. грн ежемесячно до года. Этого достаточно, чтобы не создавать привилегии для «праздничных» малышей. Предложение отправили на доработку – управлению поручили придумать символические поздравления без расходов из бюджета.

