Сложно представить, как жилось человечеству до изобретения антибиотиков, когда любая простуда могла обернуться смертельной пневмонией, а дизентерия выкашивала целые армии. Сегодня мы привычно принимаем антибиотик – и вскоре забываем о проблеме. Однако ученые уже не первый год бьют тревогу: наше вольное обращение с антибиотиками может привести к целому ряду проблем.

О том, чем страшен «зверь антибиотик» и когда лучше обойтись без него, рассказывает Дмитрий САМОФАЛОВ – руководитель Южного межрегионального департамента НСЗУ.

Антибиотикам по рецептам – быть?

В декабре прошлого года министр здравоохранения Степанов заявил, что к 2022 году все антибиотики в Украине будут отпускаться исключительно по рецепту врача, наравне с наркосодержащими препаратами. Так ли это необходимо?

– Да, – отвечает Дмитрий Самофалов. – Потому что сейчас мы бешеными темпами движемся к антибиотикорезистентности, то есть к тому, что бактерии выработают устойчивость к нашим антибиотикам. Я был на международном конгрессе, где прямо прозвучало, что страны Восточной Европы виноваты в развитии антибиотикоустойчивости. Потому что только у нас антибиотики в свободном доступе. В цивилизованной Европе вы их без рецепта не купите.

Идея такого законодательства каждый раз поднимает бурю возмущений: к врачу не попасть, везде очереди, за прием плати, а так можно хоть антибиотик в аптеке купить!

– Но сейчас активно развивается система семейных врачей, есть фельдшерские пункты, мобильные бригады. Практически все амбулатории семейной практики имеют машины для неотложной помощи, – напоминает Самофалов. – К тому же вводятся удобные электронные рецепты. Я не вижу причин, почему бы не перевести продажу антибиотиков на рецептурную основу. А вот аргументов в пользу такого решения – море.

Как закаляется микроб

У каждого есть хотя бы один знакомый, живущий по принципу: «Простыл, температура – приму-ка антибиотик!».

– Но само по себе повышение температуры – не показание к приему антибиотиков, – предостерегает специалист. – Они предназначены для одной задачи: убивать бактерии! А температура может повышаться от вируса, гормональных изменений, перегрева и множества других факторов. И даже бактериальное повышение температуры не всегда требует назначения антибиотиков. Это во-первых. А во-вторых, каких антибиотиков? До сих пор весь мир успешно пользуется пенициллином. В Украине мы забыли его уже лет 15 назад.

Существует устойчивое обывательское заблуждение: следующее поколение антибиотика обязательно мощнее предыдущего.

– Считается, что какой-нибудь фторхинолон в любом случае мощнее пенициллина. Но дело в том, что у каждого антибиотика свой принцип действия. Одни разрушают стенку бактерии, другие препятствуют ее размножению и так далее. И если антибиотик способен разрушить стенку этой бактерии, это не значит, что он подействует на все остальные. Пенициллин может подействовать лучше, чем новейшие антибиотики. Цефалоспорины сегодня есть первого-четвертого поколения. Но это не значит, что цефалоспорин 4-го поколения подействует лучше. Они просто убивают разные бактерии.

Что мы делаем, когда принимаем антибиотики без нужды или не те антибиотики? Мы закаляем бактерии по ницшеанскому принципу: то, что их не убивает, делает их сильнее. А любая устойчивая к антибиотикам бактерия может привести к смерти, потому что убить ее будет попросту нечем.

Антибиотики «для профилактики»

Еще одна серьезная ошибка в головах многих наших сограждан – это профилактическое назначение антибиотиков. К несчастью, этой же ошибкой грешат многие медики.

– Логика следующая: пациент подхватил вирус, и я знаю, что антибиотик не убивает вирусы, но я дам тебе антибиотик, чтобы на этот вирус «не села» бактерия и не развилась бактериальная пневмония. Допустим, грипп действительно дает как осложнение бактериальную пневмонию. Но профилактически она не лечится! Антибиотик в качестве профилактики дают только в одном случае – после операции. У нас его в таких ситуациях дают курсом, а за рубежом – вообще один раз.

Итак, антибиотики назначаются только при уже существующей серьезной бактериальной проблеме! А лучшей профилактикой окажется наша «встроенная» система защиты от вредоносных бактерий – старый добрый иммунитет.

В защиту «наших, родных» бактерий

Напомним, что наш организм населен миллионами бактерий – полезных, нужных, условно патогенных. Например, в кишечнике живет огромное количество бактерий, которые нам помогают и должны там жить.

– От некоторых из этих бактерий напрямую зависит усвояемость витаминов. А если мы их выбьем, то на их место придут другие организмы. Либо вредоносные бактерии, либо те, которые вообще не боятся антибиотиков: грибки. Убив бактерии, мы получаем, например, молочницу, хорошо известную сегодня женщинам. И дисбактериоз. В легких также возможно развитие крайне опасной грибковой пневмонии.

Вот что мы можем получить в обмен на профилактику антибиотиками.

– У бактерий есть еще одна особенность, – напоминает Самофалов. – Выработав устойчивость к антибиотику, конкретная бактерия (допустим, золотистый стафилококк) может научить устойчивости другую бактерию в колонии. Они могут обмениваться генами, получая перекрестную устойчивость. По тому же механизму мы, люди, проводим пассивную иммунизацию: когда берут сыворотку крови переболевшего человека и вводят другому. Сейчас так пытаются лечить и коронавирус.

Антибиотики при коронавирусе: зачем?

Кстати, о наболевшем коронавирусе. Насколько эффективен здесь антибиотик?

– Ковид сыграл ужасную шутку, в том числе с медицинским сообществом. Коронавирус страшен пневмонией. И в наших головах коронавирус равен пневмонии. А пневмония – это первое, что лечили антибиотиками, когда они только появились, это был важный прорыв. И в нашей памяти заложено правило: лечение пневмонии равно антибиотику. Но коронавирус – это вирус. Антибиотики не убивают вирусы.

– А как насчет вторичных бактериальных пневмоний?

– Если верить научной литературе, то ковид дает достаточно немного бактериальных пневмоний. Коронавирусная пневмония, по-видимому, развивается по-другому. Мы видим увеличение тромбообразования, которое приводит к увеличению количества инсультов и инфарктов на фоне «короны». И значительную роль играют так называемые инфаркт-пневмонии. Что это такое? Мелкие тромбы забивают мельчайшие сосудики легких, нарушая кровоснабжение целых участков. Поэтому во всех протоколах лечения «короны» сейчас есть препараты, разжижающие кровь. Антибиотики тут не помогут.

Побочные эффекты и цена

Антибиотики могут стать дорогим «удовольствием». И речь не о круглой сумме, которую придется оставить в аптеке. Платой может оказаться потерянное здоровье, ведь многие антибиотики имеют свои побочные эффекты. Про один из них, могущий вызвать глухоту, есть даже врачебный анекдот на мотив песни из мультфильма «Губка Боб»:

– Как называется антибиотик?

– Ген-та-ми-цин!

– Я не слышу, дети!

– Ген-та-ми-цин!

– Нет, я вас реально не слышу!..

Но хуже, когда за антибиотики приходится платить жизнью.

– Когда началось повсеместное использование антибиотиков, была вспышка новых стафилококковых пневмоний, каких до сих пор никто не видел, – рассказывает Самофалов. – В то время их даже назвали «стафилококковой чумой». Другой страшный период в медицинской истории после появления антибиотиков связан с гибелью младенцев. Так называемая некротическая флегмона новорожденных. Определенный вид стафилококка вызывал некроз подкожно-жировой клетчатки у младенцев. Я такого пациента видел один или два раза в жизни. Мои учителя вспоминали, что в 70-80-х годах такие пациенты поступали через день. И все это связывают с антибиотикорезистентным стафилококком. Да, тогда его смогли победить, потому что появлялись все новые антибиотики.

Новые антибиотики не подвезут?

Ну вот и ответ! Вырастим парочку бактерий, устойчивых ко всем антибиотикам, – ну так изобретем новые лекарства, да? К сожалению, не совсем.

– Человечество давно пыталось изобрести что-нибудь против бактерий. За пару лет до открытия антибиотиков Пауль Эрлих (нобелевский лауреат) придумал препарат от бактерий на основе висмута. Но разрабатывать его не стали, потому что антибиотики оказались эффективнее. И по ним был яркий всплеск: пенициллин, полусинтетический пенициллин, защищенный пенициллин, синтетический, цефалоспорины, фторхинолоны…

В 60-70-е годы новые антибиотики появлялись постоянно. Затем с каждым годом меньше. Потом ввели и более строгие требования к их тестированию.

– Насколько я знаю, – сообщает Дмитрий Самофалов, – сейчас мы вообще не ожидаем появления новых антибиотиков. Напомню, что даже для разработки вакцины от коронавируса понадобилось больше года, и это в «пожарной» ситуации, когда сняли почти все ограничения. Для появления нового антибиотика — от идеи до выхода его на рынок – должно будет пройти лет десять. Поэтому сегодня мое любимое высказывание про назначение антибиотиков: «Доктор, подумай! Спасая одну жизнь, ты можешь убить целый мир».

Справка «ОЖ»

Супербактерии – устойчивы ко всем существующим антибиотикам. Эпидемия супербактерии – глобальная угроза, наравне с изменением климата и ядерной войной. От болезней, вызванных супербактериями, в мире умирает около 700 тысяч человек в год.

5 популярных фраз об антибиотиках

«Одна таблетка в день – ерунда! Буду пить по две»

– Антибиотики – не конфеты и даже не витамины. Не забывайте о вреде и побочных эффектах. Придерживайтесь схемы, прописанной врачом.

«Мне стало легче на третий день, и я бросил их пить»

– Прекращать лечение раньше срока нельзя. Исчезновение симптомов не всегда показатель того, что бактерии вымерли. Одна-две недобитые бактерии – это риск развития их обратно в большую колонию. К тому же у них может быть выработан механизм защиты от наших антибиотиков, и они станут высокоагрессивными.

«Я пью антибиотики при простуде и гриппе – мне помогает!»

– Помним, что «после – не значит вследствие». Как известно, без таблеток простуда проходит за семь дней, а с таблетками – за неделю.

«А мой доктор назначает их даже при вирусных заболеваниях!»

– Врач, назначая антибиотики, пытается обезопасить себя на случай осложнений и уголовного преследования. Ведь родственники имеют право подать потом жалобу в прокуратуру о том, что их «неправильно лечили». В таком случае врача может защитить только строгое соблюдение протоколов лечения, которых у нас пока нет. Отсюда и назначения по принципу «все подряд» и «на всякий пожарный».

«Я всю жизнь пью антибиотики – и ничего!»

– Да, кто-то может всю жизнь пить антибиотики – и ничего. А кто-то выпил раз, оказался рядом с агрессивным грибком – и вот вам грибковая пневмония и смерть. Стоит ли рисковать и проверять, насколько повезет именно вам?

Рисунок Анастасии Найденко

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