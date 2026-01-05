Ключевые моменты:

5 января: магнитная буря G1–G2 – слабая и умеренная, от коронального выброса из Солнца.

Симптомы для метеочувствительных: усталость, головные боли, колебания давления.

Чего ждать в первый понедельник года

По прогнозам специалистов, 5 января 2026 ожидается слабая или умеренная магнитная активность. Геомагнитный индекс может колебаться на уровне G1-G2, что не несет значительных рисков для большинства людей.

Причиной станет корональный выброс массы из Солнца, который доберется до Земли именно в этот день. Интенсивность зависит от скорости солнечного ветра, поэтому возможны временные всплески. Однако критических последствий не предвидится.

Подготовка к магнитным бурям

Если вы знаете о приближении геомагнитной бури, подготовьтесь заранее: соедините народные советы с наукой, чтобы организм легче адаптировался.

Магний и витамины B – антистрессовый щит. Магний расслабляет мышцы и сосуды, а с B6 улучшает стойкость к стрессу. Источники: зелень, орехи, бобовые, гречиха.

Омега-3 для сердца и мозга Рыбий жир или льняное масло уменьшают воспаление, стабилизируют клетки. Ешьте жирную рыбу 2 раза в неделю или берите капсулы – это снижает тревогу.

Темный шоколад как релаксант. 20-30 г (70%+ какао) в день дают магний, теобромин и флавоноиды.

Дыхание и релаксация. Техника 4-7-8, медитация или контрастный душ активируют парасимпатическую систему. 5-10 мин каждый день снимают напряжение.

Стабильный режим и сон. Ложитесь/вставайте вовремя, спите 7-9 ч, проветривайте комнату, избегайте экранов вечером.

