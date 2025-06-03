Лекарства можно получить по рецепту семейного врача или профильного специалиста в медучреждении, заключившем договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ).
От каких заболеваний выдают бесплатные препараты?
- заболевания сердца и сосудов (в том числе для профилактики инсульта и инфаркта);
- сахарный диабет I и II типа, несахарный диабет;
- бронхиальная астма и хронические обструктивные заболевания легких;
- эпилепсия, психические и поведенческие расстройства;
- болезнь Паркинсона;
- мигрень;
- глаукома;
- некоторые эндокринные, аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ.
Также по теме: Скидки на лекарства: миф или реальность? Проверяем одесские аптеки
Кроме того, предусмотрены:
- обезболивающие для паллиативных больных;
- инсулиновые препараты и иммуносупрессоры;
- тест-полоски для измерения сахара;
- лекарства для детей с определенными заболеваниями.
Как получить?
- Обратитесь к своему семейному врачу или узкому специалисту.
- Получите электронный рецепт.
- Придите в аптеку, участвующую в программе, и получите лекарства.
Если вы не знаете, где находится такая аптека, звоните в НСЗУ по номеру 16-77.
Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, ощутили ли они снижение стоимости лекарств: