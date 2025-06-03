Які ліки можна отримати безкоштовно?
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Лекарства можно получить по рецепту семейного врача или профильного специалиста в медучреждении, заключившем договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

От каких заболеваний выдают бесплатные препараты?

  • заболевания сердца и сосудов (в том числе для профилактики инсульта и инфаркта);
  • сахарный диабет I и II типа, несахарный диабет;
  • бронхиальная астма и хронические обструктивные заболевания легких;
  • эпилепсия, психические и поведенческие расстройства;
  • болезнь Паркинсона;
  • мигрень;
  • глаукома;
  • некоторые эндокринные, аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ.
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Кроме того, предусмотрены:

  • обезболивающие для паллиативных больных;
  • инсулиновые препараты и иммуносупрессоры;
  • тест-полоски для измерения сахара;
  • лекарства для детей с определенными заболеваниями.

Как получить?

  • Обратитесь к своему семейному врачу или узкому специалисту.
  • Получите электронный рецепт.
  • Придите в аптеку, участвующую в программе, и получите лекарства.

Если вы не знаете, где находится такая аптека, звоните в НСЗУ по номеру 16-77.

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, ощутили ли они снижение стоимости лекарств:

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