Лекарства можно получить по рецепту семейного врача или профильного специалиста в медучреждении, заключившем договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

От каких заболеваний выдают бесплатные препараты?

заболевания сердца и сосудов (в том числе для профилактики инсульта и инфаркта);

сахарный диабет I и II типа, несахарный диабет;

бронхиальная астма и хронические обструктивные заболевания легких;

эпилепсия, психические и поведенческие расстройства;

болезнь Паркинсона;

мигрень;

глаукома;

некоторые эндокринные, аутоиммунные заболевания, нарушения обмена веществ.

Кроме того, предусмотрены:

обезболивающие для паллиативных больных;

инсулиновые препараты и иммуносупрессоры;

тест-полоски для измерения сахара;

лекарства для детей с определенными заболеваниями.

Как получить?

Обратитесь к своему семейному врачу или узкому специалисту.

Получите электронный рецепт.

Придите в аптеку, участвующую в программе, и получите лекарства.

Если вы не знаете, где находится такая аптека, звоните в НСЗУ по номеру 16-77.

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