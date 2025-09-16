Одесситы жалуются на мелкий шрифт и лишние товары в чеках

– В одном из магазинов сети «Таврия», что в нашем дворе, начали выдавать чеки с таким мелким шрифтом, что с моим 96% зрением прочитать их практически невозможно. Шрифт не только мелкий, но и размазанный, в буквах отсутствуют некоторые элементы. Кроме того, в чеках начали появляться чупа-чупсы, которые я не покупала. Это произошло дважды, – рассказывает одесситка Тамила. – Идти ругаться после того, как только пришла домой вечером, было лень. Но когда это повторилось, я спросила соседей, есть ли у них подобное. В основном люди не проверяют чеки, но есть и такие, кто обращает на это внимание. И у двух соседей тоже оказались лишние чупа-чупсы в чеках. Мы с одним из таких чеков пошли к администратору, и после этого ситуация не повторялась, – добавляет она. – А в крупных магазинах иногда один товар пробивают несколько раз. Именно после таких системных нарушений я начала внимательно проверять чеки, хотя это очень сложно из-за мелкого шрифта.

Куда обращаться одесситам, если чек «смазан»?

Действительно, прочитать кассовый чек не всегда просто – иногда шрифт очень мелкий. В Украине нет четких норм относительно размера и типа шрифтов для расчетных документов. Согласно Государственному стандарту Украины (ДСТУ), который устанавливает требования к оформлению документов, только «рекомендуется» использовать стандартные шрифты, такие как Times New Roman или Arial. Размер шрифта предлагается в пределах 12-14 пунктов — чтобы покупатель мог прочитать чек без лишних усилий. Однако эти параметры не являются обязательными, поэтому невозможно привлечь к ответственности торговую сеть за использование мелкого шрифта.

Другая ситуация, если чек «смазанный». По приказу Минфина на платежном документе должны быть четко видны следующие данные:

номер кассового аппарата, зарегистрированного фискальной службой;

дата и время операции;

итоговая сумма покупки;

информация о кассире (фамилия и имя);

порядковый номер кассовой операции.

Если эта информация на чеке невозможно прочитать, такой документ считается невыданным или не содержащим обязательных реквизитов. В таком случае покупатель не сможет защитить свои права, а государство — осуществить полный налоговый контроль.

Поэтому покупатель, получивший «смазанный» чек, имеет полное право пожаловаться через официальный портал Государственной налоговой службы Украины или по телефону Государственной налоговой службы в Одесской области: 048 707 2870. В заявлении нужно описать ситуацию и приложить фотографии чека, товара и, если возможно, кассового аппарата в магазине. За нарушение на продавца налагается штраф в размере 100% стоимости проданных товаров/услуг при первом случае и 150% – при повторном.

Поэтому не стоит выбрасывать чеки, даже если они выглядят непригодными.

Где найти электронный чек?

Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей», продавец обязан предоставить покупателю расчетный документ при продаже товара. Этот документ должен быть создан в электронной форме немедленно после передачи товара или услуги. Электронный чек отправляется потребителю на абонентский номер, электронную почту или через QR-код в мобильном приложении торговой сети. Например, в сети «Сильпо» все электронные чеки хранятся в приложении, где также можно проверить историю покупок. Этот вариант удобен, поскольку потребитель может проверить чек сразу, не отходя от кассы. В случае необходимости функцию печати можно включить.

Как действовать, если подозреваете обман на кассе

Согласно «Порядку осуществления торговой деятельности и правилам обслуживания потребителей», при расчете кассир должен четко озвучить сумму покупки, сумму, которую потребитель передает, и выдавать сдачу вместе с расчетным документом. В случае подозрения на обман, покупатель имеет право требовать проверки и корректировки. Продавец обязан провести проверку товара с предоставлением соответствующих документов и приборов, подтверждающих правильность цены, веса и других характеристик товара.

Если товар оказался некачественным, потребитель имеет право требовать его обмена или возврата при наличии расчетного документа (бумажного или электронного).

Электронный чек и обращение в Госпродпотребслужбу и суд

Электронный чек имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Если потребитель получил чек и подозревает нарушение своих прав, он может обратиться в Госпродпотребслужбу. Для этого необходимо предоставить копию чека, наименование продавца, его адрес и ответ продавца на жалобу.

Потребители также могут обратиться в суд для защиты своих прав. В случае удовлетворения иска, суд может решить вопрос о возмещении морального вреда, а потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

Рекомендация: Возьмите за правило проверять чеки на месте, и если найдете лишний товар или другие неточности, не медлите с подачей жалобы в администрацию.

