Туристические маршруты с овощами

В рамках проекта JICA украинская делегация, в которую входила директор Северного профессионального колледжа Ярослава Жирун, побывала в Японии.

– Япония – это чрезвычайно разнообразная и удивительная страна. Поездка была насыщена не только профессиональным обучением, но и экскурсиями на предприятия. Мы увидели много новых и интересных идей, которые было бы полезно внедрить и у нас, – делится впечатлениями Ярослава.

Особое внимание она обратила на разнообразие местных овощей, которые продаются даже зимой. Их вкусовые качества, упаковка и привлекательная выкладка продукции поразили Ярославу. Особенно ее заинтересовал тепличный сектор и инновационные технологии в агрономии.

В 2024 году Северный профессиональный колледж выиграл заявку на создание учебно-практического центра по профессии «Плодоовощевод».

– Сейчас важно четко понимать, куда направлять усилия как во время войны, так и после ее завершения. Новые специальности – это новые возможности как для учебных заведений, так и для студентов, которые их выбирают, – отмечает директор.

Японский подход к питанию

Японцы уделяют большое внимание здоровому питанию, с обязательным включением овощей и фруктов в рацион. В частности, помидоры, которые здесь мелкие и очень сладкие, считаются деликатесами. В Японии также бесперебойно поставляют клубнику. Однако прежде чем попробовать эти вкусные продукты, дети обязательно знакомятся с процессом их выращивания непосредственно на плантациях.

Интересно, что в Японии часто добавляют корень лопуха в блюда, ведь это полезный ингредиент для здоровья.

А капуста является очень популярным овощем – первым блюдом на столе считается салат из капусты.

Японские технологии в обучении

Современное обучение в Северном профессиональном колледже в Кодыме сочетает науку, практику и японские технологии. Обучение вышло за пределы обычных классов: студенты активно работают в современных теплицах, где применяют передовые методики выращивания овощей.

Японские технологии в приоритете, поскольку они позволяют эффективно использовать пространство, контролировать условия роста растений и получать высококачественные урожаи за короткое время. Студенты осваивают автоматизированные системы полива, освещения и вентиляции. Это позволяет закреплять теоретические знания и приобретать практический опыт, который так важен для современного агробизнеса.

Для создания учебного центра «Плодоовощеводство» было приобретено современное оборудование, сельскохозяйственная техника и установлены теплицы. Кодимское учебное заведение получило новые тракторы, дисковые бороны, плуги, культиваторы и сеялки. Студенты имеют возможность получать практические навыки работы с новой техникой.

– Во время обучения студенты учатся анализировать процессы роста растений, планировать производственные циклы и внедрять инновации, – рассказывает мастер производственного обучения Михаил Карпенко. – Мы акцентируем внимание на экологичности процесса, используя биопрепараты и избегая химических удобрений и пестицидов.

– Благодаря сочетанию практики, технологий и навыков студенты становятся профессионалами, готовыми работать с технологиями будущего. Это способствует производству качественной продукции, сохранению почвы и экосистемы, – отмечает Роман Огинский, директор Кодымского отделения Северного профессионального колледжа.

Огурцы, помидоры, японская редька и даже ананасы

Японские технологии выращивания овощей включают использование органических удобрений и специальных полимерных гидрогелевых пленок для замены почвы. Они позволяют значительно экономить воду, уменьшать использование пестицидов и ускорять рост растений. Такие методы также улучшают аэрацию почвы.

– Основные отличия японских технологий: выращивание растений на полимерных гидрогелевых пленках, использование инновационных материалов, экономия воды и отсутствие пестицидов, – объясняет Михаил Карпенко.

На сегодняшний день в колледже функционируют три теплицы, в которых выращивают огурцы, помидоры и японскую редьку дайкон. Дайкон — это большая японская редька, которая может весить до нескольких килограммов. Еще одна теплица готовится к выращиванию экзотических культур — лимонов и ананасов, саженцы которых колледж планирует приобрести.

Продукция, которую выращивают студенты

Колледж продает свою продукцию, а на вырученные средства закупает новые семена, рассаду и саженцы. На обучение в теплицы ходят все студенты группы, а для комфортной работы достаточно десяти человек, поэтому группы делятся между теплицами.

Колледж уже запустил второй цикл выращивания огурцов, и в конце сентября — начале октября ожидается сбор урожая. Рост и созревание огурцов зависят от сорта, и именно сорта определяют скорость созревания.

– Я с удовольствием работаю в теплицах и радуюсь каждому выращенному ростку и урожаю, – говорит студент Денис Питык. – В этом году хорошо уродились огурцы, помидоры и капуста.

Когда в Одесской области начнут обучать фермерству женщин?

Сейчас потребность в специалистах аграрного сектора остается чрезвычайно высокой.

А в 2024 году JICA и Минагрополитики начали «Проект по содействию развитию малого садоводства: повышение инклюзивности женщин-фермеров», и сейчас в Украине идет внедрение профессионального обучения для женщин и других новичков в фермерском бизнесе.

В рамках этой программы профтехколледж будет обучать фермерству женщин-переселенцев и военных. Проект финансирует Япония. Программа должна была стартовать со 2 сентября этого года. Однако пока средства еще не поступили.

