Большинство жителей сел в «картофельных» регионах радуются урожаю.

– Лично я в этом году даже очень рад, – говорит пенсионер Василий Чернецкий, который живет в селе Олешин недалеко от Хмельницкого и уже выкопал на огороде свой картофель. – Хорошо уродились все сорта: «айфон», «лорд», «рання польська», «агава», «гренада». Например, взять «лорд»: шесть ведер посадили – 34 выкопали, и это очень хороший урожай. Но для этого нужно было много работать – подготовить землю, вовремя посадить, окучивать, полоть. А главное – нужно было угадать с погодой: соседи, которые посадили картофель рано, почти не собрали урожай: ударил заморозок, и на старте кусты примерзли. Кто-то посадил поздно – растениям не удалось ухватить зимнюю влагу.

Василий рассказал, что уже много лет ведет журнал работ на огороде, фиксирует дни посева, ведет статистику урожаев разных сортов, отбирает лучшие.

Записи показывают, что в последние годы климат меняется, весна непредсказуема. Пришел к выводу, что не следует доверять апрельскому солнышку – ночью могут ударить морозы и убить все всходы овощей. Поэтому, говорит Василий, чтобы получить хороший урожай «второго хлеба», весной не нужно спешить.

Пенсионер рассказал, что в Хмельницкой области этот год был благоприятным не только для картофеля – хорошо урожай был у свеклы и моркови. Поэтому сейчас на рынках цены на эти овощи умеренные.

Но в Украине есть «картофельные» регионы, которые пострадали от засухи. Эксперты аграрного сектора предполагают, что в этом году в Украине урожай картофеля будет на 20-30 процентов ниже, чем в прошлом году. А это означает, что нынешние розничные цены на картофель в пределах 20-25 гривен за килограмм в перспективе могут подняться.

Итак, если есть условия хранения, целесообразно сделать запасы на зиму.

