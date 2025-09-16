Ключевые моменты:

  • Улицу Пушкина в Троицком переименовали в Защитников Украины.
  • В Любашевке улица Пушкина стала Добробуту.
  • В Любашевке также изменили названия нескольких улиц и переулка.

Новые названия улиц

Эти изменения произошли в рамках процесса деколонизации топонимики — удаления с карт названий, связанных с российской имперской пропагандой. Местные громады отметили, что новые названия встретили поддержку.

В Троицком улица Пушкина теперь носит имя Защитников Украины. В Любашевке бывшая улица Пушкина стала Добробуту. 

Кроме того, в Любашевке переименовали:

  • улицу 8 Марта на Березневую,
  • улицу Чайковского на Благодатную,
  • улицу Чехова на Соборную,
  • улицу Осипенко на Непокоренных,
  • переулок Осипенко на Возрождение.

