Ключевые моменты:
- Улицу Пушкина в Троицком переименовали в Защитников Украины.
- В Любашевке улица Пушкина стала Добробуту.
- В Любашевке также изменили названия нескольких улиц и переулка.
Новые названия улиц
Эти изменения произошли в рамках процесса деколонизации топонимики — удаления с карт названий, связанных с российской имперской пропагандой. Местные громады отметили, что новые названия встретили поддержку.
В Троицком улица Пушкина теперь носит имя Защитников Украины. В Любашевке бывшая улица Пушкина стала Добробуту.
Кроме того, в Любашевке переименовали:
- улицу 8 Марта на Березневую,
- улицу Чайковского на Благодатную,
- улицу Чехова на Соборную,
- улицу Осипенко на Непокоренных,
- переулок Осипенко на Возрождение.
