Ключевые моменты:
- В Одессе осадков не ожидается, температура днем до +8°С.
- В области возможен небольшой дождь, сильных ухудшений погоды не прогнозируют.
Погода в Одессе 14 декабря
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 14 декабря опасных погодных явлений в Одессе и Одесской области не ожидается.
В Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.
Ветер северо-западный, 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 0–2°С тепла, днем потеплеет до 6–8°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 декабря
В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9–14 м/с.
Ночью температура будет колебаться от -3°С до +2°С, днем — 5–10°С тепла.
На автодорогах области синоптики прогнозируют хорошую видимость, осложнений для движения не ожидается.