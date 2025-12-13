Ключевые моменты:

В Одессе осадков не ожидается, температура днем до +8°С.

В области возможен небольшой дождь, сильных ухудшений погоды не прогнозируют.

Погода в Одессе 14 декабря

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 14 декабря опасных погодных явлений в Одессе и Одесской области не ожидается.

В Одессе будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0–2°С тепла, днем потеплеет до 6–8°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 декабря

В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Ночью температура будет колебаться от -3°С до +2°С, днем — 5–10°С тепла.

На автодорогах области синоптики прогнозируют хорошую видимость, осложнений для движения не ожидается.