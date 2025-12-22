Ключевые моменты:

Атаки врага на Днепропетровщину и Одесщину.

Часть Одессы снова без света.

Атака на порт Тамань (Краснодарский край РФ): повреждены 2 причала и 2 судна.

Утраты РФ.

ВСУ продвинулись в лес возле Мухино (Белгородская область).

Российские дроны ночью атаковали Днепропетровщину и Одесщину

В ночь на 22 декабря враг нанес удар беспилотниками по Днепропетровской области. В Павлограде БПЛА привели к возгоранию автомобиля и нежилому зданию — спасатели быстро потушили пламя. Также оккупанты атаковали Кривой Рог. В результате повреждены административные сооружения, два многоквартирных дома и несколько легковушек. Возник пожар, который ликвидировали.

Также потерпела удары Васильковская община Синельниковского района: три частных дома потерпели разрушения. А в Никопольщине агрессор применял FPV-дроны и артиллерийский обстрел, попав по Никополю и Покровской общине.

Напомним, этой ночью войска РФ снова атаковали Одесскую область. Поврежден объект критической инфраструктуры, без электричества часть Одессы. Также ранение получил 30-летний мужчина.

Атака на порт Тамань в Краснодарском крае

В ночь на 22 декабря в поселке Волна Краснодарского края РФ произошли мощные взрывы. Российские источники информируют об ударе беспилотников и сильном пожаре.

Добавим, что в результате атаки повреждены два причала и два судна. Кроме этого, повреждения на причалах повлекли за собой пожары площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м. Тушение продолжается, на месте задействованы оперативные и специализированные службы.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ обнародовал свежие данные о потерях российских оккупантов по состоянию на утро 22 декабря. ВСУ ликвидировали 1120 врагов, а общее число погибших личного состава РФ достигло 1197860 человек.

Также за последние сутки враг понес следующие потери:

личный состав: +1120 человек;

артиллерийские системы: +10 единиц;

БПЛА: +109 единиц;

автотехника: +64 единицы.

Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 по 22 декабря 2025 составляют примерно 1 197 860 (+1120) человек личного состава.

Следует отметить, что ВСУ совершили продвижение в приграничной зоне Белгородской области, достигнув лесного участка возле Мухиного. Что касается РФ, то вражеские войска действовали вблизи Алексеевки, но контроль над пунктом не изменился. Враг также атаковал в Курской и Сумской областях – возле Кондратовки, Варачино, Грабовского и в направлении Рясного.

На Харьковщине РФ наступали неподалеку от Сотницкого Казачка, Волчанская, Вильчи, Прилипки и Избицкого.

В Купянском направлении российские войска атаковали в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Куриловки, Глушковки и Песчаного.

Также читайте: Часть Одессы остается без света – почему и когда вернут.