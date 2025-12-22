Ключевые моменты:
- Атаки врага на Днепропетровщину и Одесщину.
- Часть Одессы снова без света.
- Атака на порт Тамань (Краснодарский край РФ): повреждены 2 причала и 2 судна.
- Утраты РФ.
- ВСУ продвинулись в лес возле Мухино (Белгородская область).
Российские дроны ночью атаковали Днепропетровщину и Одесщину
В ночь на 22 декабря враг нанес удар беспилотниками по Днепропетровской области. В Павлограде БПЛА привели к возгоранию автомобиля и нежилому зданию — спасатели быстро потушили пламя. Также оккупанты атаковали Кривой Рог. В результате повреждены административные сооружения, два многоквартирных дома и несколько легковушек. Возник пожар, который ликвидировали.
Также потерпела удары Васильковская община Синельниковского района: три частных дома потерпели разрушения. А в Никопольщине агрессор применял FPV-дроны и артиллерийский обстрел, попав по Никополю и Покровской общине.
Напомним, этой ночью войска РФ снова атаковали Одесскую область. Поврежден объект критической инфраструктуры, без электричества часть Одессы. Также ранение получил 30-летний мужчина.
Атака на порт Тамань в Краснодарском крае
В ночь на 22 декабря в поселке Волна Краснодарского края РФ произошли мощные взрывы. Российские источники информируют об ударе беспилотников и сильном пожаре.
Добавим, что в результате атаки повреждены два причала и два судна. Кроме этого, повреждения на причалах повлекли за собой пожары площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м. Тушение продолжается, на месте задействованы оперативные и специализированные службы.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ обнародовал свежие данные о потерях российских оккупантов по состоянию на утро 22 декабря. ВСУ ликвидировали 1120 врагов, а общее число погибших личного состава РФ достигло 1197860 человек.
Также за последние сутки враг понес следующие потери:
- личный состав: +1120 человек;
- артиллерийские системы: +10 единиц;
- БПЛА: +109 единиц;
- автотехника: +64 единицы.
Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 по 22 декабря 2025 составляют примерно 1 197 860 (+1120) человек личного состава.
Следует отметить, что ВСУ совершили продвижение в приграничной зоне Белгородской области, достигнув лесного участка возле Мухиного. Что касается РФ, то вражеские войска действовали вблизи Алексеевки, но контроль над пунктом не изменился. Враг также атаковал в Курской и Сумской областях – возле Кондратовки, Варачино, Грабовского и в направлении Рясного.
На Харьковщине РФ наступали неподалеку от Сотницкого Казачка, Волчанская, Вильчи, Прилипки и Избицкого.
В Купянском направлении российские войска атаковали в районах Петропавловки, Степной Новоселовки, Куриловки, Глушковки и Песчаного.
Также читайте: Часть Одессы остается без света – почему и когда вернут.