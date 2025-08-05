Ключевые моменты
- Сезонное высыхание лимана стало регулярным явлением;
- Основные причины — исчезновение реки Большой Куяльник, несанкционированная добыча песка и климатические изменения;
- Летом лиман покрывается толстой коркой соли;
- Соль окрашивается в розовый цвет из-за водорослей дуналлиела, а также галобактерий;
- Эти процессы обогащают лечебные грязи лимана;
- Состояние лимана отслеживает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Сезонное высыхание Куяльницкого лимана, к сожалению, уже не воспринимается как аномальное явление. Он мелеет уже не первый год. Река Большой Куяльник, впадающая в лиман, сегодня практически перестала существовать. Еще одна причина обмеления — несанкционированная добыча песка в этом районе. К тому же, с каждым годом в связи с климатическими изменениями увеличивается испарение воды в лимане.
В 2020 году Кульяник также был покрыт толстой соляной коркой. И неравнодушные одесситы призывали, приезжая на лиман, забирать с собой как можно больше соли — как когда-то чумаки.
Выпадение соли это обычное сезонное явление, — отмечают специалисты НПП «Куяльницкий». — Из-за отсутствия осадков этим летом и высоких температур лиман снова пересох. Благодаря его значительной солености остается большое количество кристаллизованной соли. Она может окрашиваться в розовый цвет из-за содержания в ней остатков одноклеточных планктонных водорослей под названием дуналлиела. Живут они в толще воды. Относятся к зеленым водорослям, но в высокосоленых водах лимана начинают вырабатывать темно-оранжевый пигмент — бета-каротин. Он помогает водорослям выживать в экстремальных условиях.
Розовый цвет лимана также обусловлен развитием галобактерий. Это одноклеточные микроорганизмы, содержащие пигмент бактериородопсин. Он позволяет галобактериям поглощать свет для получения энергии.
Характерную розовую окраску лиман приобретает особенно в жаркую и засушливую погоду. Накопление биомассы водорослей способствует обогащению его лечебных грязей ценными биологически активными компонентами.
Их лечебные свойства не будут теряться. Но для этого необходимо рассоление, — подчеркивают специалисты нацпарка.
Исчезновение уникальному лиману пока не угрожает. Осенью снижение температуры воздуха и увеличение количества осадков будут способствовать восстановлению его водного баланса. К тому же, в зимний период здесь заработает гидротехническое сооружение, которое подает в лиман морскую воду из Черного моря. Для этого она должна достичь необходимой температуры — не выше +8°C. В противном случае начинается активное размножение микроскопических водорослей, не свойственных экосистеме Куяльника.
По теме: Тысячи тонн мусора, незаконные гонки и обмеление: в Одессе ищут способ, как вылечить Куяльник
Вместе с тем, Национальный природный парк «Куяльницкий» создал рабочую группу научно-технического совета для поиска лучших решений по решению вопросов обводнения и рассоления лимана. Здесь рассматриваются и финансово просчитываются все возможные варианты спасения лимана. Среди них:
- установка фильтров солености при запуске воды из моря;
- добыча соли на Куяльнике — это приведет к уменьшению ее концентрации;
- переброска после доочистки вод Хаджибейского лимана;
- пополнение Куяльника доочищенными сточными водами, поступающими из Одессы;
- переброска воды прямо из Днестра — технические возможности для этого есть, но проект этот — крайне дорогой.
Возможно, это будет комбинированный проект, — считают в нацпарке «Куяльницкий».
А пока состояние лимана мониторит Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. И обещает информировать население обо всех изменениях.
Тем временем одесситы спешат полюбоваться фантастическими пейзажами уникального «розового чуда» Одесщины.
Читайте также:
- Куяльницкий лиман: чудо природы, которое мы можем потерять навсегда
- Автомобилям запретили въезд в заповедные земли Куяльника: это карается штрафом