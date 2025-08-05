соль на Куяльнике

Ключевые моменты

  • Сезонное высыхание лимана стало регулярным явлением;
  • Основные причины — исчезновение реки Большой Куяльник, несанкционированная добыча песка и климатические изменения;
  • Летом лиман покрывается толстой коркой соли;
  • Соль окрашивается в розовый цвет из-за водорослей дуналлиела, а также галобактерий;
  • Эти процессы обогащают лечебные грязи лимана;
  • Состояние лимана отслеживает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Сезонное высыхание Куяльницкого лимана, к сожалению, уже не воспринимается как аномальное явление. Он мелеет уже не первый год. Река Большой Куяльник, впадающая в лиман, сегодня практически перестала существовать. Еще одна причина обмеления — несанкционированная добыча песка в этом районе. К тому же, с каждым годом в связи с климатическими изменениями увеличивается испарение воды в лимане.

Куяльник

В 2020 году Кульяник также был покрыт толстой соляной коркой. И неравнодушные одесситы призывали, приезжая на лиман, забирать с собой как можно больше соли — как когда-то чумаки.

Выпадение соли это обычное сезонное явление, — отмечают специалисты НПП «Куяльницкий». — Из-за отсутствия осадков этим летом и высоких температур лиман снова пересох. Благодаря его значительной солености остается большое количество кристаллизованной соли. Она может окрашиваться в розовый цвет из-за содержания в ней остатков одноклеточных планктонных водорослей под названием дуналлиела. Живут они в толще воды. Относятся к зеленым водорослям, но в высокосоленых водах лимана начинают вырабатывать темно-оранжевый пигмент — бета-каротин. Он помогает водорослям выживать в экстремальных условиях.

Розовый цвет лимана также обусловлен развитием галобактерий. Это одноклеточные микроорганизмы, содержащие пигмент бактериородопсин. Он позволяет галобактериям поглощать свет для получения энергии.

Куяльницкий лиман

Характерную розовую окраску лиман приобретает особенно в жаркую и засушливую погоду. Накопление биомассы водорослей способствует обогащению его лечебных грязей ценными биологически активными компонентами.

Их лечебные свойства не будут теряться. Но для этого необходимо рассоление, — подчеркивают специалисты нацпарка.

Исчезновение уникальному лиману пока не угрожает. Осенью снижение температуры воздуха и увеличение количества осадков будут способствовать восстановлению его водного баланса. К тому же, в зимний период здесь заработает гидротехническое сооружение, которое подает в лиман морскую воду из Черного моря. Для этого она должна достичь необходимой температуры — не выше +8°C. В противном случае начинается активное размножение микроскопических водорослей, не свойственных экосистеме Куяльника.

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Куяльник

Вместе с тем, Национальный природный парк «Куяльницкий» создал рабочую группу научно-технического совета для поиска лучших решений по решению вопросов обводнения и рассоления лимана. Здесь рассматриваются и финансово просчитываются все возможные варианты спасения лимана. Среди них:

  • установка фильтров солености при запуске воды из моря;
  • добыча соли на Куяльнике — это приведет к уменьшению ее концентрации;
  • переброска после доочистки вод Хаджибейского лимана;
  • пополнение Куяльника доочищенными сточными водами, поступающими из Одессы;
  • переброска воды прямо из Днестра — технические возможности для этого есть, но проект этот — крайне дорогой.

Возможно, это будет комбинированный проект, — считают в нацпарке «Куяльницкий».

А пока состояние лимана мониторит Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. И обещает информировать население обо всех изменениях.

Тем временем одесситы спешат полюбоваться фантастическими пейзажами уникального «розового чуда» Одесщины.

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