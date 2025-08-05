Ключевые моменты

Сезонное высыхание лимана стало регулярным явлением;

Основные причины — исчезновение реки Большой Куяльник, несанкционированная добыча песка и климатические изменения;

Летом лиман покрывается толстой коркой соли;

Соль окрашивается в розовый цвет из-за водорослей дуналлиела, а также галобактерий;

Эти процессы обогащают лечебные грязи лимана;

Состояние лимана отслеживает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Сезонное высыхание Куяльницкого лимана, к сожалению, уже не воспринимается как аномальное явление. Он мелеет уже не первый год. Река Большой Куяльник, впадающая в лиман, сегодня практически перестала существовать. Еще одна причина обмеления — несанкционированная добыча песка в этом районе. К тому же, с каждым годом в связи с климатическими изменениями увеличивается испарение воды в лимане.

В 2020 году Кульяник также был покрыт толстой соляной коркой. И неравнодушные одесситы призывали, приезжая на лиман, забирать с собой как можно больше соли — как когда-то чумаки.

Выпадение соли это обычное сезонное явление, — отмечают специалисты НПП «Куяльницкий». — Из-за отсутствия осадков этим летом и высоких температур лиман снова пересох. Благодаря его значительной солености остается большое количество кристаллизованной соли. Она может окрашиваться в розовый цвет из-за содержания в ней остатков одноклеточных планктонных водорослей под названием дуналлиела. Живут они в толще воды. Относятся к зеленым водорослям, но в высокосоленых водах лимана начинают вырабатывать темно-оранжевый пигмент — бета-каротин. Он помогает водорослям выживать в экстремальных условиях. Розовый цвет лимана также обусловлен развитием галобактерий. Это одноклеточные микроорганизмы, содержащие пигмент бактериородопсин. Он позволяет галобактериям поглощать свет для получения энергии.

Характерную розовую окраску лиман приобретает особенно в жаркую и засушливую погоду. Накопление биомассы водорослей способствует обогащению его лечебных грязей ценными биологически активными компонентами.

Их лечебные свойства не будут теряться. Но для этого необходимо рассоление, — подчеркивают специалисты нацпарка.

Исчезновение уникальному лиману пока не угрожает. Осенью снижение температуры воздуха и увеличение количества осадков будут способствовать восстановлению его водного баланса. К тому же, в зимний период здесь заработает гидротехническое сооружение, которое подает в лиман морскую воду из Черного моря. Для этого она должна достичь необходимой температуры — не выше +8°C. В противном случае начинается активное размножение микроскопических водорослей, не свойственных экосистеме Куяльника.

Вместе с тем, Национальный природный парк «Куяльницкий» создал рабочую группу научно-технического совета для поиска лучших решений по решению вопросов обводнения и рассоления лимана. Здесь рассматриваются и финансово просчитываются все возможные варианты спасения лимана. Среди них:

установка фильтров солености при запуске воды из моря;

добыча соли на Куяльнике — это приведет к уменьшению ее концентрации;

переброска после доочистки вод Хаджибейского лимана;

пополнение Куяльника доочищенными сточными водами, поступающими из Одессы;

переброска воды прямо из Днестра — технические возможности для этого есть, но проект этот — крайне дорогой.

Возможно, это будет комбинированный проект, — считают в нацпарке «Куяльницкий».

А пока состояние лимана мониторит Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. И обещает информировать население обо всех изменениях.

Тем временем одесситы спешат полюбоваться фантастическими пейзажами уникального «розового чуда» Одесщины.

Читайте также: