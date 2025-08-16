Ключевые моменты:
- Акция «Гроші на ЗСУ» проходит в Одессе с сентября 2023 года;
- Неравнодушные горожане собираются у мэрии и в центре города, напоминая властям о правильном распределении средств во время войны;
- Инициатива подчеркивает, что безразличие к проблемам может иметь опасные последствия.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».
Напомним, эта акция стартовала в сентябре 2023 года. И с тех пор неравнодушные одесситы в любую погоду выходят к зданию мэрии и в центр города, чтобы напомнить властьимущим, как нужно распределять средства во время войны, а также о том, что безразличие убивает.
