Как сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни», участники акции протеста призывают президента не подписывать этот документ и защитить демократию.

Около полусотни одесситов собрались около Горсада. Люди высказываются против закона 12414 и требуют, чтобы президент наложил на него вето, поскольку, как уверены участники акции, это дорога к авторитаризму в Украине.

Такие же акции сегодня прошли в Киеве, Днепре, Львове и Сумах.

Как сообщалось, сегодня депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) переходят в подчинение Генерального прокурора. Ранее эти органы считались единственными независимыми структурами, имевшими право расследовать коррупцию на всех уровнях власти.