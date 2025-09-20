Ключевые моменты:
- Сегодня, 20 сентября, в Одессе запланированы ремонтные работы на электросетях. Часть улиц останется без света до вечера;
- В зонах отключения – Центральный и Южный РЭС;
- Работы продлятся до 17:00, 19:00 и 20:00 в зависимости от адреса.
- По информации мэрии города, света сегодня не будет по таким адресам:
Центральный РЭС
- Фонтанская дорога, 8/к. 5, 6, 7.
Работы до 17:00.
- С.Рихтера, 148а;
- Старицкого, 12, 20/к.1, 2.
Работы до 19:00.
Напомним, в ночь на субботу, 20 сентября 2025 года страна-агрессор Россия вновь атаковала ударными беспилотниками Одесскую область. Пострадало фермерское хозяйство
Южный РЭС
- Венгера, 6;
- Приморская, 138а;
- Проектируемая, 3/10;
- Солнечная, 29;
- Чуковского, 5/63,
- «Зеленый мыс», ООО садоводов, 133;
- пер. 2й Тупиковый, 8-21;
- пер. Приморский, 2-4;
- пр.Свободы, 28-105.
Работы до 20:00.
