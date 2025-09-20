Ключевые моменты:

  • Сегодня, 20 сентября, в Одессе запланированы ремонтные работы на электросетях. Часть улиц останется без света до вечера;
  • В зонах отключения – Центральный и Южный РЭС;
  • Работы продлятся до 17:00, 19:00 и 20:00 в зависимости от адреса.
  • По информации мэрии города, света сегодня не будет по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Фонтанская дорога, 8/к. 5, 6, 7.

Работы до 17:00.

  • С.Рихтера, 148а;
  • Старицкого, 12, 20/к.1, 2.

Работы до 19:00.

Напомним, в ночь на субботу, 20 сентября 2025 года страна-агрессор Россия вновь атаковала ударными беспилотниками Одесскую область. Пострадало фермерское хозяйство

Южный РЭС

  • Венгера, 6;
  • Приморская, 138а;
  • Проектируемая, 3/10;
  • Солнечная, 29;
  • Чуковского, 5/63,
  • «Зеленый мыс», ООО садоводов, 133;
  • пер. 2й Тупиковый, 8-21;
  • пер. Приморский, 2-4;
  • пр.Свободы, 28-105.

Работы до 20:00.

Читайте также: Где-то там, на Слободке: где в Одессе улица Хавкина?

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме