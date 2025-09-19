Субботник в одесском парке

Ключевые моменты:

  • Всемирный день уборки состоится в субботу, 20 сентября 2025 года;
  • В Одессе акция пройдет в парке им. Т. Шевченко возле «Ракушки», начало – в 10:00;
  • Участвовать в мероприятии можно самостоятельно или с друзьями, семьей, коллегами, очистив двор, парк или улицу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в Одессе мероприятие состоится 20 сентября в парке им. Т. Шевченко (возле Ракушки) в 10:00.

Как принять участие:

  • выберите удобный и безопасный формат – самостоятельно, с друзьями, семьей или коллегами;
  • очистите от мусора парк, улицу, двор или другое любимое пространство;
  • до 27 сентября зарегистрируйте свой результат по этой ссылке.

Ссылки на чат волонтеров: https://t.me/WCDOdesa2025

Детали и итоги акции будут обнародованы 1 октября на сайте: letsdoitukraine.org.

В 2024 году к акции присоединилось более 404 тысяч участников, очищено более 26 тысяч локаций в 24 областях Украины. По результатам международного рейтинга Украина заняла 11-е место среди 211 стран-участниц.

Напомним, в мае неравнодушные одесситы покрасили военную технику на Мемориале 411-й батареи.

Фото иллюстративное

