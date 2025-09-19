Ключевые моменты:
- Всемирный день уборки состоится в субботу, 20 сентября 2025 года;
- В Одессе акция пройдет в парке им. Т. Шевченко возле «Ракушки», начало – в 10:00;
- Участвовать в мероприятии можно самостоятельно или с друзьями, семьей, коллегами, очистив двор, парк или улицу.
Как принять участие:
- выберите удобный и безопасный формат – самостоятельно, с друзьями, семьей или коллегами;
- очистите от мусора парк, улицу, двор или другое любимое пространство;
- до 27 сентября зарегистрируйте свой результат по этой ссылке.
Ссылки на чат волонтеров: https://t.me/WCDOdesa2025
Детали и итоги акции будут обнародованы 1 октября на сайте: letsdoitukraine.org.
В 2024 году к акции присоединилось более 404 тысяч участников, очищено более 26 тысяч локаций в 24 областях Украины. По результатам международного рейтинга Украина заняла 11-е место среди 211 стран-участниц.
Напомним, в мае неравнодушные одесситы покрасили военную технику на Мемориале 411-й батареи.
Фото иллюстративное