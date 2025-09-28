Измаил прощается с Героем: на фронте погиб солдат Николай Нестеров

Ключевые моменты:

В боях против российских оккупантов погиб гранатометчик десантно-штурмового батальона Николай Нестеров;

С начала вторжения присоединился к ВСУ, воевал под Николаевом и в Донецкой области;

Похоронят Героя на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.

Об этом сообщил сегодня городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Он рассказал, что Николай родился в Алма-Ате, а когда ему было пять лет, вместе с семьей переехал в Измаил. Учился в местной школе №14, впоследствии получил профессию протезиста в медицинском училище. Работал по специальности, а со временем решил попробовать себя в морской сфере – работал в море и закончил заочно морское учебное заведение.

«Очень любил животных, особенно свою хаски, которой уделял много внимания и заботы. Был тихим, сдержанным, любил домашний уют, с удовольствием готовил и мечтал о счастье в семье. Однако все планы и мечты перечеркнула война», – рассказал мэр Измаила.

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Николай Нестеров остался работать в городе, а затем решил присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины и встал на защиту своей Родины.

«Воевал под Николаевом, защищал Донетчину. Там, в ожесточенных боях против оккупантов, борясь за право каждого из нас жить в независимой Украине, солдат Николай Валерьевич Нестеров отдал самое дорогое – собственную жизнь.

Громада Измаила, Измаильский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким павшего Защитника.

Мы разделяем Вашу мучительную боль тяжелой потери», – говорится в сообщении Андрея Абрамченко.

Героя похоронят на Аллее Славы Нового кладбища. Дату прощания городской голова не уточняет.

Как сообщалось ранее, на фронте, погиб житель Ренийской громады Алексей Тяка.