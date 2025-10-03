Ключевые моменты:
- Электронное голосование продлится до 10 октября на портале «Социально активный гражданин»
- Участие могут принимать жители Одессы от 18 лет с местной регистрацией
Подробности переименования
Голосование продлится с 10 августа по 10 октября. По рекомендациям Историко-топонимической комиссии жителям предлагается проголосовать за новые названия:
- переулок Молокова в Киевском районе переименовать в улицу Ирины Поповой,
- улицу Чапаева в Хаджибейском районе переименовать в улицу Цехову.
Голосование проходит на веб-портале «Социально активный гражданин» в разделе «Общественное обсуждение». Участвовать могут все одесситы, которым исполнилось 18 лет и которые имеют зарегистрированное или задекларированное место жительства в городе.
Для входа необходимо создать онлайн-кабинет через аутентификацию ID.GOV.UA, Дія.Підпис или BankID НБУ.
