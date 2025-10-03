Осенний напиток
Автор идеи: chatgpt.com

И в сегодняшней нашей забавной подборке – и вечные размышления о желаниях и возможностях, и шуточные бизнес-идеи, и осенние тайны термоса. Тут найдётся всё: и кот, который верит в продуктивность калорий, и искусственный интеллект, который сначала пугает, а потом учит. Поехали!..

Вот бы все наши желания совпадали с нашими возможностями!

Про желания и возможности

Самое время воззвать к высшим силам:

Пусть деньги придут!

А у кого-то, между прочим, есть готовый бизнес-план:

Бизнес-идея

Осень – время, когда даже самый невинный термос скрывает маленькую тайну…

В чем плюс осени

Кто сказал, что продуктивность не измеряется в калориях?

Что значит продуктивный день

Искусственный интеллект: сначала напугает, потом научит:

Искусственный интеллект: сначала напугает, потом научит

