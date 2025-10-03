И в сегодняшней нашей забавной подборке – и вечные размышления о желаниях и возможностях, и шуточные бизнес-идеи, и осенние тайны термоса. Тут найдётся всё: и кот, который верит в продуктивность калорий, и искусственный интеллект, который сначала пугает, а потом учит. Поехали!..

Вот бы все наши желания совпадали с нашими возможностями!

Самое время воззвать к высшим силам:

А у кого-то, между прочим, есть готовый бизнес-план:

Осень – время, когда даже самый невинный термос скрывает маленькую тайну…

Кто сказал, что продуктивность не измеряется в калориях?

Искусственный интеллект: сначала напугает, потом научит:

А еще вы можете узнать: