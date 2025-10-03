И в сегодняшней нашей забавной подборке – и вечные размышления о желаниях и возможностях, и шуточные бизнес-идеи, и осенние тайны термоса. Тут найдётся всё: и кот, который верит в продуктивность калорий, и искусственный интеллект, который сначала пугает, а потом учит. Поехали!..
Вот бы все наши желания совпадали с нашими возможностями!
Самое время воззвать к высшим силам:
А у кого-то, между прочим, есть готовый бизнес-план:
Читайте также: Кофе с ароматом истории: сокровища «Старой Одессы»
Осень – время, когда даже самый невинный термос скрывает маленькую тайну…
Кто сказал, что продуктивность не измеряется в калориях?
Искусственный интеллект: сначала напугает, потом научит:
А еще вы можете узнать:
- Геолог рассказал, возможно ли построить метро в Одессе;
- «Своя волна» для военных: в День защитников и защитниц начала вещание новая радиостанция;
- Одесские мифы и легенды: что оказалось правдой (видео).