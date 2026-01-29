Ключевые моменты:
- 11 проектов для Одесской области утвердили для финансирования от ЕИБ.
- Денежные средства пойдут на медицину, образование, восстановление водоснабжения и инфраструктуры.
- Одесщина получит финансирование от Европейского инвестиционного банка в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины
Профинансируют 11 проектов в регионе
Заместитель Министра развития громад и территорий Украины Алексей Рябыкин собрал группу экспертов, чтобы решить, какие проекты будет финансироваться Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Это кредитная программы по восстановлению Украины.
Добавим, что на заседании утвердили 11 проектов для Одесской области:
- строительство внешних сетей водоснабжения в Усатовской громаде;
- реконструкция канализационно-насосной станции в Черноморской громаде;
- ремонт лицея в Маякивской громаде;
- реконструкция детского сада с обустройством укрытия в Великодолинском громаде;
- ремонт системы отопления в учебном заведении Сергеевского громаде;
- строительство водопроводных сетей в двух селах Куяльницкой громаде;
- основание реабилитационного центра в Болградской громаде;
- капремонт системы водоснабжения в Дачненской громаде;
- реконструкция части очистных сооружений в Таировской громаде;
- реконструкция медучреждения в Одессе.
Следует отметить, что финансирование осуществляется в рамках Программы восстановления Украины III (транш В) по соглашению с ЕИБ на 100 млн. евро. Эти средства направляются на восстановление социальной инфраструктуры в пострадавших от российской агрессии регионах и поддержку громад с большим количеством ВПО.
Читайте также: Более 50 дронов за ночь: что пережила Одесщина во время массированной атаки РФ.
Спросить AI: