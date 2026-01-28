Ключевые моменты:

За период войны повреждено 49 образовательных учреждений Одессы.

Обстрел 27 января: повреждены 2 заведения.

Восстановление происходит за счет городского бюджета и международных партнеров.

Геноцид украинцев

По словам главы Одесского городского Департамента образования и науки Юлии Филлер, в течение полномасштабной войны в Одессе повреждено 49 учебных заведений.

2022 год: 3 учебных заведения.

2023 год: 26 заведений.

2024 год: 11 заведений, в том числе детский дом «Жемчужинка».

2025 год: 14 заведений, среди них Инклюзивный ресурсный центр №1.

2026 год: уже 3 заведения.

Следует отметить, что в результате массированного ночного обстрела 27 января пострадали также два учебных заведения Одессы.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в одесском заведении дошкольного образования «Ясли-сад» №14 взрывной волной в помещении выбиты окна, повреждены межкомнатные двери.

Добавим, что 27 января 2026 года наибольшие разрушения вновь понес Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Заведение только недавно пострадало в результате очередной вражеской атаки беспилотниками. К слову, тогда было выбито более 200 окон и повреждены отдельные лаборатории. Вчера в здании возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Чиновники отмечают, что восстановление образовательных учреждений осуществлялось за счет бюджета Одесской городской территориальной громады, а также международных партнеров.

Напомним, в Одессе заведения общего среднего образования временно перешли на дистанционную форму обучения. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий и необходимостью обеспечения безопасности учащихся и педагогов.