Ключевые моменты:
- 21 июля была отобрана вода из Дуная в пределах города Измаил;
- Результат — вода не соответствует гигиеническим нормативам, утвержденным МЗ Украины;
- Вывод: использование воды Дуная для бытовых нужд (мытье продуктов, посуды и др.) запрещено;
- Купание и ныряние представляют риск для здоровья.
21 июля «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» провел исследование воды из Дуная на микробиологические показатели. Об этом сообщает пресс-служба Измаильской районной государственной администрации.
Воду из Дуная отобрали в двух точках Измаила:
- на городском пляже;
- на затоне ООО «Дунайсудносервис».
По результатам исследований воды в этих точках установлено, что вода не соответствует «Гигиеническим нормативам качества воды водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения».
В частности, значительно превышен индекс лактозоположительных кишечных палочек, что может вызвать эпидемию острых кишечных инфекций.
Экологи подчеркивают: использование воды из Дуная для бытовых нужд — мытье овощей, фруктов, посуды и т.д.- недопустимо.
Также при таких показателях существуют большие риски для здоровья при купании и нырянии в реку.
Напомним, сейчас уровень воды в Дунае резко снизился, достигнув исторического минимума за последние три десятилетия. Читайте также: Лиманы Одесской области стали непригодны для жизни рыб