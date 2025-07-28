река Дунай в Одесской области

Ключевые моменты:

  • 21 июля была отобрана вода из Дуная в  пределах города Измаил;
  • Результат — вода не соответствует гигиеническим нормативам, утвержденным МЗ Украины;
  • Вывод: использование воды Дуная для бытовых нужд (мытье продуктов, посуды и др.) запрещено;
  • Купание и ныряние представляют риск для здоровья.

21 июля «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» провел исследование воды из Дуная на микробиологические показатели. Об этом сообщает пресс-служба Измаильской районной государственной администрации.

Воду из Дуная отобрали в двух точках Измаила: 

  • на  городском пляже; 
  • на затоне ООО «Дунайсудносервис».

По результатам исследований воды в этих точках установлено, что вода не соответствует «Гигиеническим нормативам качества воды водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения».

В частности, значительно превышен индекс лактозоположительных кишечных палочек, что может вызвать эпидемию острых кишечных инфекций.

Экологи подчеркивают: использование воды из Дуная для бытовых нужд — мытье овощей, фруктов, посуды и т.д.- недопустимо.

Также при таких показателях существуют большие риски для здоровья при купании и нырянии в реку.

Напомним, сейчас уровень воды в Дунае резко снизился, достигнув исторического минимума за последние три десятилетия. Читайте также: Лиманы Одесской области стали непригодны для жизни рыб

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