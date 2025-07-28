Ключевые моменты:

21 июля была отобрана вода из Дуная в пределах города Измаил;

Результат — вода не соответствует гигиеническим нормативам, утвержденным МЗ Украины;

Вывод: использование воды Дуная для бытовых нужд (мытье продуктов, посуды и др.) запрещено;

Купание и ныряние представляют риск для здоровья.

21 июля «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» провел исследование воды из Дуная на микробиологические показатели. Об этом сообщает пресс-служба Измаильской районной государственной администрации.

Воду из Дуная отобрали в двух точках Измаила:

на городском пляже;

на затоне ООО «Дунайсудносервис».

По результатам исследований воды в этих точках установлено, что вода не соответствует «Гигиеническим нормативам качества воды водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд населения».

В частности, значительно превышен индекс лактозоположительных кишечных палочек, что может вызвать эпидемию острых кишечных инфекций.

Экологи подчеркивают: использование воды из Дуная для бытовых нужд — мытье овощей, фруктов, посуды и т.д.- недопустимо.

Также при таких показателях существуют большие риски для здоровья при купании и нырянии в реку.

Напомним, сейчас уровень воды в Дунае резко снизился, достигнув исторического минимума за последние три десятилетия. Читайте также: Лиманы Одесской области стали непригодны для жизни рыб