Ключевые моменты:

Стоимость фрахта на Дунае подскочила на $7–14 за тонну всего за две недели на фоне рыночного шока.

Речные порты способны принять лишь около 30% экспортного потока, не заменяя полноценно морские гавани.

Дунайские маршруты остаются уязвимыми из-за атак на мосты и припортовую инфраструктуру.

Работа дунайских портов и ситуация на рынке фрахта 2026

После того как работа портов Великой Одессы фактически замерла в июле 2026 года, логистика перешла в «нервный режим». Если в 2023 году через Дунай уходило до 37% агроэкспорта, то после восстановления морского коридора эта доля упала до минимума. Сейчас рынку приходится возвращать суда, которые ранее были выведены из работы или проданы, что невозможно сделать мгновенно.

Первой реакцией на кризис в Одессе стал ажиотажный спрос на дунайский фрахт, пишет Ukrainian shipping magazine. По данным участников рынка, ставки выросли за считанные дни:

Перевозки из Измаила в Египет подорожали с $35 до $43–55 за тонну.

Направление на Турцию (Мармара) выросло в цене с $28 до $35–40.

Фрахт до Ливана поднялся до $42–48 за тонну.

При этом эксперты отмечают, что даже высокая цена не гарантирует подачу судна. Многие судовладельцы, поначалу предлагавшие твердые ставки, позже отзывают их, опасаясь заходить в украинские воды из-за рисков обстрелов.

Почему Дунай не сможет полностью заменить порты Одессы

Несмотря на статус «спасательного круга», Дунай имеет физические пределы. Специалисты подчеркивают, что речной маршрут — это скорее временный предохранитель, а не полноценная альтернатива глубоководным портам.

Главная проблема — пропускная способность. Совместно с западными границами Дунай может обеспечить экспорт около 2,2 млн тонн в месяц, что критически мало в пик сезона уборки ранних зерновых. Кроме того, инфраструктура юга Одесской области остается под угрозой: ключевые мосты, ведущие к портам Измаила и Рени, ранее неоднократно подвергались ударам.

Дополнительную сложность создает конкуренция: в румынской Констанце украинскому зерну приходится бороться за место в очередях и на складах с местным урожаем из Румынии, Болгарии и Сербии. В итоге, любая переориентация на Дунай неизбежно «съедает» прибыль аграриев из-за дорогой логистики и дисконтов к мировой цене.

Напомним, Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 27 июля, из-за российских атак на гражданские суда в Черном море. Из-за угрозы безопасности в этот день по украинскому морскому коридору не прошло ни одно судно. В Киеве предупреждают, что подобные атаки могут сорвать экспорт украинского зерна и привести к росту мировых цен на продовольствие.

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