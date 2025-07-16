Ключевые моменты:

Уровень Дуная — самый низкий за 30 лет, особенно возле «Железных Ворот 2»;

Всплыли обломки кораблей Второй мировой войны;

Отсутствие дождей угрожает дальнейшим снижением уровня;

Баржи застревают, нарушена логистика экспорта зерна и минералов;

Видео, снятое 9 июля блогером Михаем Попеску, показывает, насколько обмелела река — уровень воды самый низкий за 32 года, пишет издание «Antena 3 CNN».

По данным Национального института гидрологии и водного хозяйства Румынии (INHGA), объём стока в районе Базоша составляет всего 2000 м³/с, что почти в 2,5 раза ниже среднего многолетнего значения для июля.

Из-за обмеления баржи с зерном и минералами застревают в песке, не могут добраться до порта Констанца, а производство гидроэнергии сократилось. Власти предупреждают: при отсутствии постоянных дождей в бассейне Дуная ситуация может ухудшиться в ближайшие недели еще больше.

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