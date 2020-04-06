Ирине Билык исполняется 50 лет: артистка уверена, что ее молодая жизнь только начинается

Этой весной украинская поп-дива Ирина Билык празднует не только свое 50-летие, но 30 лет жизни на сцене. В честь двойного юбилея певица организовала масштабный музыкальный тур по всей стране, в том числе и для любимых ею одесситов. Однако из-за карантина концерты на время приостановлены. Ну, а пока доступ на все мероприятия ограничен, мы предлагаем узнать, как сегодня живет Ирина Билык и какими секретами она делится с любимой публикой.

Родители никогда не считали меня талантливым ребенком. И сколько я ни твердила, что стану любимой народом артисткой, они мне не верили. Да и, несмотря на родительскую любовь, они люди старой закалки и уверены, что пением на сцене не заработать. Во многом мама и папа были правы — мне часто приходилось обивать пороги влиятельных людей и доказывать: «Посмотрите, второй такой, как я, больше нет!».

Мы с мужем воспитываем четырехлетнего Табриза, которого родила суррогатная мать. Я должна была рожать сама. Затем меня прооперировали. Когда мне сделали операцию, то сказали, что я могу иметь такие же проблемы со здоровьем, как и Жанна Фриске. Я решила, что еще нужна своему народу и рисковать не буду. Сейчас у меня все прекрасно, потому что я мать маленького сыночка

Всего, что у меня есть, я добилась благодаря своему упорству и труду. Если говорить честно, часто работать не хочется. Когда я приезжаю домой после концертов, у меня болит каждая клеточка моего тела. Но и представить себе, что останусь без работы и буду только отдыхать, не могу. Отпуск я люблю проводить на пляже. В Одессе у меня есть маленькая квартира у моря.

У многих складывается впечатление, что я любила тысячи мужчин. Это неправда! По отношению к мужчинам я очень требовательна и избирательна. Мне сложно угодить — никогда не стану встречаться с человеком, который одевается, выглядит, делает и говорит не так, как мне нравится. Как я сейчас понимаю, это обязательно должен быть человек не только серьезный и умный, но и творческий — все мои мужчины были связаны со мной по работе.

Есть у меня и рецепт борьбы с горем и потерями — работает безотказно. Иногда я думаю, почему меня никто о нем не спросит, ведь мой опыт мог бы кому-то помочь пережить тяжелые времена. И вот он: в жизни я поняла, что никто, кроме меня самой, мне не поможет. Когда мне плохо, чтобы не сойти с ума, я пишу песни или выписывать свои эмоции и чувства на бумаге. В это трудно поверить, но мне становится легче и все налаживается.

Источники: kp.ua, 112.ua , segodnya.ua, karavan.ua.

Фото: Gastroli.ua

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