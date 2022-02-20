Для детей и родителей: интересные факты, которые нужно знать об Одесской области
27 февраля Одесская область отпразднует свой день рождения. Одесчине исполнится 90 лет. «Одесская жизнь» предлагает детям и родителям отправиться в путешествие по родному краю, чтобы еще больше узнать о природе и людях, живущих в Одесской области.
33,3 тысячи
квадратных километров
площадь Одесской области.
Это самая большая область в Украине. Она даже больше некоторых стран в мире.
Например, Бельгия на 3 тысячи километров меньше. А еще на территории области могли бы разместиться карликовые государства Андорра и Монако.
Какие народы проживают в Одесской области?
Одесская область — колоритный и уникальный регион. А все благодаря тому, что здесь когда-то поселились разные народы: украинцы, евреи, болгары, молдаване, гагаузы, поляки, чехи, албанцы, русские, греки, немцы и многие другие. Наши предки вместе пахали и сеяли на этих землях, строили города и села.
В Одесской области
7 административных центров,
19 городов,
33 поселка городского типа,
1122 села и 91 громада
Самый крупный город — Одесса.
Другие крупные города: Измаил, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск.
Что выращивают и едят в Одесской области?
Каждая область в Украине имеет свои особенности. Север Одесской области славится плодородной почвой — черноземом, где выращивают зерновые. Наша земля также позволяет собирать большие урожаи фруктов, овощей, зелени, ягод. Когда-то все это выращивали наши предки на своих небольших огородах, которые потом превратились в огромные плодородные поля. Теперь урожай с наших полей отправляется на стол к людям из других областей Украины и даже из других стран. В нашей области выращивают:
Арбузы и дыни — сладкие и сочные ягоды едят просто так или консервируют на зиму.
Виноград — едят свежим, делают изюм, полезные компоты и соки и, конечно же, ароматное одесское вино.
Кукурузу — из нее делают муку, варят мамалыгу, зерна консервируют, и, конечно же, летом мы просто едим вареную кукурузу.
Подсолнечник — из его семечек изготавливают масло, сладкую халву, козинаки, корм для животных. А еще мы щелкаем жареные семечки как угощение.
Пшеницу — это очень важный злак для всех людей, ведь из пшеницы делают муку, а из нее потом выпекают хлеб, пышные караваи и пирожки, делают пампушки и вареники.
Ячмень — из этого злака получается перловая и ячневая крупы, из которых варят полезную кашу.
2 миллиона 368 тысяч
человек
проживает сегодня в Одесской области
Кто плавает в реках Одесской области и в Черном море?
А вы знали, что в Одесской области настоящее царство рыб?
Все потому, что по нашей территории протекает более 200 рек, самые крупные из них — Дунай, Южный Буг и Днестр. Также в области есть лиманы — Куяльницкий, Хаджибейский, Сухой, Большой Аджалыкский, Тилигульский и Днестровский и самое большое озеро в Украине — Ялпуг.
Во всех этих водоемах обитают разные виды рыб: карп, лещ, сазан, красноперка, белый амур, щука, окунь, судак, карась, толстолобик, тарань, а еще раки и рачки. Но есть рыба, которую ловить запрещается, потому что она занесена в Красную книгу. Например, ерш, карась золотой, каспиосома, осетр, пуголовка и чоп. Их даже изображают на почтовых марках.
Фауна Черного моря тоже разнообразна и необычна. В море живут не только камбала, бычки, тюлька, кефаль, сарган, но и морской петух, морская собачка, рыба-звездочет, рыба-игла. И, конечно же, редкие морские обитатели: кит азовка, дельфин афалина, морской черт, солнечник обыкновенный и даже тюлень-монах.
В Одесской области
8 морских торговых портов:
Одесский, Черноморский, Измаильский, Южный, Белгород-Днестровский, Ренийский, Усть-Дунайский и Черноморский морской рыбный порт
Кто летает в нашем небе?
Не менее удивительный в Одесской области и мир птиц. У нас обитают около 240 видов пернатых, а это половина всех птиц Украины. Среди них голуби, воробьи, вороны, чайки, чижи, скворцы, утки, куропатки, фазаны, гуси, цапли и лебеди.
Также летом к нам любят прилетать тропические гости, например, попугаи. Постоянными обитателями являются кудрявые пеликаны, розовые фламинго, совы (сова-сплюшка, ушастая сова), несколько видов соколов (балобан и сапсан), ястребы и другие разновидности пернатых.
Некоторые виды птиц очень редкие и тоже занесены в Красную книгу. Но, к сожалению, это не помогает уберечь пернатых друзей от гибели. С каждым годом численность некоторых птиц сильно сокращается.
1110 достопримечательностей,
92 заказника, заповедника
и других памятников природы
находятся в Одесской области.
Какие звери обитают в нашем крае?
Одесскую область заселяют удивительные животные: они живут в полях, степях и лесах.
В наших заповедниках есть благородные олени и косули. Правда, этих животных осталось совсем мало, поэтому мы должны беречь их от охотников и браконьеров.
Еще у нас обитают дикие кабаны, пушистые зайцы-русаки, лисицы, барсуки, куницы, енотовидные собаки, волки, белки, дикие кролики, бобры, хорьки и хомячки.
Есть животные, которые занесены в Красную книгу: тушканчик большой, суслик подольский, слепыш подольский и белозубый, кутора малая.
Еще в наших местах обитает лесной кот и его тоже нужно оберегать. Многие из этих животных живут только в нашей области, охотиться на их запрещено.
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