Для детей и родителей: интересные факты, которые нужно знать об Одесской области

Каждая область в Украине имеет свои особенности. Север Одесской области славится плодородной почвой — черноземом, где выращивают зерновые. Наша земля также позволяет собирать большие урожаи фруктов, овощей, зелени, ягод. Когда-то все это выращивали наши предки на своих небольших огородах, которые потом превратились в огромные плодородные поля. Теперь урожай с наших полей отправляется на стол к людям из других областей Украины и даже из других стран. В нашей области выращивают:



Арбузы и дыни — сладкие и сочные ягоды едят просто так или консервируют на зиму.



Виноград — едят свежим, делают изюм, полезные компоты и соки и, конечно же, ароматное одесское вино.



Кукурузу — из нее делают муку, варят мамалыгу, зерна консервируют, и, конечно же, летом мы просто едим вареную кукурузу.



Подсолнечник — из его семечек изготавливают масло, сладкую халву, козинаки, корм для животных. А еще мы щелкаем жареные семечки как угощение.



Пшеницу — это очень важный злак для всех людей, ведь из пшеницы делают муку, а из нее потом выпекают хлеб, пышные караваи и пирожки, делают пампушки и вареники.



Ячмень — из этого злака получается перловая и ячневая крупы, из которых варят полезную кашу.