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Сегодня День рождение у Джека Николсона

Сегодня День рождение у Джека Николсона

Сегодня, 22 апреля, выдающийся американский актёр и режиссер Джек Николсон отмечает День рождения. Ему исполняется 84 года.

Николсон — один из величайших актёров в истории кино. Его номинировали на «Оскар» 12 раз и трижды он становился победителем.

Родился Джек в 1937 году в Нью-Йорке. Впервые свои актерские способности проявил в школьном театре, исполнив джазовую песню Managua, Nicaragua.

В 1955 году Николсон твердо решил стать актёром. Но сначала он устроился работать в мультипликационный отдел компании MGM. Через год попал на кастинг, где его высоко оценил продюсер Джо Пастернак. Позже Николсон устроился на работу в театр West Hollywood’s Players Ring, где с июля по сентябрь 1956 года был статистом в спектакле «Чай и симпатия».

Потом он снимался в фильмах категории «В», которые не оправдывали его ожиданий. В 60-е Николсон переключился на написание сценариев, один из них свел его с режиссером Деннисом Хоппером. В итоге Джек снялся в «Беспечном ездоке», что стало его актерским прорывом.

Николсон завоевал свой первый «Оскар» за роль Рэндла Патрика Макмерфи в картине «Пролетая над гнездом кукушки». Позже актер стал браться за более необычные для себя роли. В частности, он сыграл небольшую роль члена Коммунистической партии в «Последнем магнате». Далее последовал режиссёрский дебют Николсона — комедия-вестерн «Направляясь на юг».

Последней киноработой Николсона стала комедия «Как знать», вышедшая в 2010 году.

Фото: yuga.ru

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