Новости Одессы и Одесской области

Революция в морской навигации: 144 года с рождения одессита, создавшего систему обнаружения кораблей

Революция в морской навигации: 144 года с рождения одессита, создавшего систему обнаружения кораблей

Имя Сергей Бернштейн известно лишь в узких кругах математиков, но его разработка помогла решить одну из 23 величайших проблем высшей математики ХХ века. Также он работал над вопросами теории вероятности, сообщает Наш Полк.

Сергей Бернштейн родился 5 марта 1880 года в Одессе. Образование он получил за рубежом. Проработал в различных странах, а по возвращении на родину был вынужден начать работать в Харькове из-за отказа на работу в Москве. Он стал одним из первых советских академиков, привлекая внимание известных математиков своим именем и проводя доклады в различных учебных заведениях Европы.

Сергей Бернштейн

В начале войны Бернштейн приступил к разработке методов точного определения местонахождения кораблей в море с использованием радиоволн. Под его руководством группа ученых Математического института Академии наук СССР в апреле 1942 года разработала первые таблицы для определения радиопеленга судов, что привело к неожиданно успешным результатам. Благодаря этой работе ускорились штурманские расчеты в десять раз, позволив морякам оперативно ориентироваться и прокладывать маршруты, а командованию флота – быстро принимать решения. Этот вклад в искусство навигации спас множество человеческих жизней и принес огромные пользы.

Разработка Сергея Бернштейна помогла спасти множество жизней, а наши моряки получили значительное преимущество над противником благодаря его усилиям. В истории он остался как человек, который с помощью математики, помог одержать победу над врагом.

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