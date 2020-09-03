«Интертелеком» прекращает работу: как это отразится на абонентах  

Хозяйственный суд Одесской области рассмотрит обращение Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения о закрытии компании «Интертелеком» в связи с ее банкротством. Первое заседание по делу запланировано на 10 сентября.

В самом «Интертелекоме» пока объявили только о прекращении работы с 1 сентября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Ровенской, Черновицкой, Волынской, Донецкой и Луганской областях.

Напомним, одесская компания «Интертелеком» предоставляет услуги интернет-провайдера и оператора мобильной связи стандарта CDMA по всей Украине. Кроме того, именно этот оператор должен был обеспечивать бесплатный доступ к wi-fi в одесском электротранспорте и некоторых общественных местах.