Новости Одессы и Одесской области

«Интертелеком» прекращает работу: как это отразится на абонентах  

«Интертелеком» прекращает работу: как это отразится на абонентах  

Хозяйственный суд Одесской области рассмотрит обращение Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения о закрытии компании «Интертелеком» в связи с ее банкротством. Первое заседание по делу запланировано на 10 сентября.

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В самом «Интертелекоме» пока объявили только о прекращении работы с 1 сентября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Ровенской, Черновицкой, Волынской, Донецкой и Луганской областях.

Напомним, одесская компания «Интертелеком» предоставляет услуги интернет-провайдера и оператора мобильной связи стандарта CDMA по всей Украине. Кроме того, именно этот оператор должен был обеспечивать бесплатный доступ к wi-fi в одесском электротранспорте и некоторых общественных местах.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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